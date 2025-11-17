【勝利の女神：NIKKE マスト】 2026年8月 発売予定 価格：24,750円

メディコス・エンタテインメントは、フィギュア「勝利の女神：NIKKE マスト」を2026年8月に発売する。価格は24,750円。

本商品はゲーム「勝利の女神：NIKKE」より海に憧れを抱くニケ「マスト」を1/7スケールフィギュア化したもの。八重歯がのぞく可愛らしい笑顔と、豊満なボディを包む白い制服が再現されている。衣装は繊細なグラデーションにより、布地の透け感が演出されている。

首元のドクロや漆黒のガーターベルト、両手に携えた武器「SMG フェロシャス」なども細かく造形されている。傍らには相棒の「モーガン」も造形されている。

また、オンラインストア「MEDICOS ONLINE SHOP」にて予約すると特典として「ウィンク顔パーツ」が付いてくる。

勝利の女神：NIKKE マスト

2026年8月 発売予定

価格：24,750円

スケール：1/7

サイズ：全高約185mm

(C)SHIFT UP CORP.