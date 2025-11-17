【ヴェルサーチェ】遊び心あふれる新作ウォッチが11月17日発売！

イタリアを代表するラグジュアリーブランド「ヴェルサーチェ」から、ポップなカラーが心を躍らせる新作ウォッチ「MEDUSA POP KIDS」が登場します。11月17日(金)より発売されるこのコレクションは、ブランドの象徴“メデューサ”のエッセンスを軽やかにまとった一本。カラフルで遊び心あふれるデザインは、ファッションを楽しむすべての世代にぴったり。ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめです♡

鮮やかなカラーが映えるポップな新作ウォッチ



ヴェルサーチェの新作「MEDUSA POP KIDS」は、32mmのコンパクトサイズで手元を華やかに演出するウォッチ。

ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、パープルの5色展開で、それぞれが日常にポップなアクセントを添えます。

日本製クォーツムーブメントを搭載し、シリコン素材ならではの軽やかな着け心地も魅力。

価格は各\41,800(税込)。ブランドらしい上質さとトレンド感を兼ね備えた一本です。

アクティブに使える軽やかさと快適さ



シリコン素材のベルトは柔らかく、最小12cmから最大16cmの腕周りに対応。細身の手首にもぴったりフィットし、アクティブな毎日にも安心して使えます。

3気圧防水仕様なので、デイリー使いにもぴったり。カジュアルにもスポーティにも合わせやすく、ちょっとした外出や旅行先でもスタイリッシュに決まります。

軽やかさの中にもヴェルサーチェらしい存在感を放つデザインです。

専用ポーチ付きでギフトにも最適



「MEDUSA POP KIDS」には、ヴェルサーチェの豊かな色彩からインスピレーションを得たシリコンポーチが付属。

小物入れとしても活用できる実用的なアイテムで、スタイリッシュに保管できます。その鮮やかなデザインは、特別な贈り物にもぴったり。

ファッション感度の高い友人や、親子でお揃いにするのもおすすめです♪

日常に彩りを添える“遊び心”をあなたの手元に



「MEDUSA POP KIDS」は、ヴェルサーチェが提案する新しい“自由と彩り”のスタイル。どんな日常にもポップな輝きを添えるカラーバリエーションと、快適なつけ心地が魅力です。

大切な人へのプレゼントとしてはもちろん、自分の毎日を少し特別にしてくれる一本に。

この冬、手元から気分を上げてくれるヴェルサーチェの新作ウォッチで、あなたらしいスタイルを楽しんでみてください。