明治神宮大会大学の部

野球の明治神宮大会（神宮）は16日、大学の部2回戦で立命大（関西5連盟第2）が明大（東京六大学）に延長10回タイブレイクの末に7-2で勝利。4強に駒を進めた。1回戦で大会新記録の10者連続奪三振を記録した来秋ドラフト候補左腕・有馬伽久（3年）が2番手で救援し、6回2/3を2安打無失点。来年プロ入りするドラフト1位の打者を抑えて1、2位の投手と投げ合い、鮮烈なインパクトを残した。

今年のドラフト3人衆を制し、来年のドラフト戦線に急浮上だ。



有馬は0-1で迎えた3回1一、三塁で登板。犠飛で1点を与えたものの、ここから快投が始まった。西武ドラフト1位・小島大河（4年）らを擁する明治打線から要所で三振を奪い、スコアボードに「0」を並べる。6回まではロッテ2位指名の毛利海大（4年）、8回からは日本ハム1位指名の大川慈英（4年）と投げ合い、同点でもつれ込んだ10回は無死一、二塁から始まるタイブレイクも無失点に抑えた。

1回戦の東農大オホーツク戦は4イニングを投げ、大会新記録の10者連続三振を奪った3年生左腕。この日も6回2/3で6三振を奪い、秋のリーグ戦で全勝優勝を飾った明大に失点を許さず。3球三振を喫するなど2打数無安打に封じられたドラ1小島は「すっごい球だったので、打てませんでした。悔しいです」と脱帽した。「まっすぐも変化球もキレがあるし、コントロールよく投げられた」と評した。

大学日本代表でもチームメートだった小島。10者連続奪三振のインパクトもあり、チーム内でも警戒していた。「そういう良いピッチャーから、いかに打てるかはこの試合は大事になると分かっていた。途中から上がって来た時は『やってやるぞ！』というチームの雰囲気はあったけど、打ち崩せなかったのは今の実力かなと思います」と唇をかんだ。



（THE ANSWER編集部）