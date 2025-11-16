シンガポールメディアの聯合早報は14日、中国の人工知能（AI）モデルが米国で静かに存在感を強め、コストパフォーマンスの高さから複数の米テクノロジー企業に採用されていると報じた。

記事が中東の衛星テレビ局アルジャジーラの報道として伝えたところによると、米国で人気のコーディング支援ツール「Composer」と「Windsurf」について、複数のプログラマーが最近、「中国のモデルをベースに構築されたことを示す証拠がある」とSNSに投稿した。

記事はまた、米Airbnbのブライアン・チェスキー最高経営責任者（CEO）が10月、同社は米OpenAIの「ChatGPT」ではなく中国アリババの「Qwen」を採用したと語り、さらにこのQwenを「速くて安い」と称賛したと説明。さらにベンチャーキャピタルのソーシャルキャピタルが「より高性能」などとして多くの業務を中国の「Kimi K2」に移行していることも伝えた。

記事によると、米アレン人工知能研究所の科学者であるネイサン・ランバート氏は「多くの米企業が中国の技術を利用していることを公表するのに後ろ向きな姿勢を取り続けてきたが、高い評価を得ている米AIスタートアップの一部はQwenやKimi、GLM、DeepSeekなど中国のモデルをすでに訓練に使っている」と指摘した。

ランバート氏は「米国のスタートアップにとって中国のオープンソースモデルは事実上の業界標準になっている」と述べたという。

記事はさらに、豪ニュー・サウス・ウェールズ大学のAI科学者のトビー・ウォルシュ氏が「中国製モデルの成功は、対中輸出規制が中国の発展を阻めないことを示す」とみていることを伝えた。規制はむしろ中国企業の対処能力を高め、旧世代のハードウエアで訓練、運用できるより小型で優れたモデルの開発につながったという。（翻訳・編集/野谷）