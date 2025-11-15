·ÝÇ½¿Í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤âÊª²Á¹â¤ÎÇÈ¤¬¡ÄºÇ¹â³Û¤Ï¶Ã°Û¤Î9Ëü±ßÄ¶¤¨¡È´°Á´Éü³è¤Î²ÎÉ±¡É
¡¡¤³¤ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡ÈÇ¯¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¡É°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¨Àá¤¬ÅþÍè!¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ËÄÁ¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¸«¤¨±£¤ì¡Ä¡Ä¡£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤Ö¤ê¤Ë¿´Íð¤ì¤ë¤¬¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯Ëö¤¯¤é¤¤¹ë²Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¤È ¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Î²Î¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¤¤!
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û2025Ç¯Xmas¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ªÃÍÃÊ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¿Íµ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁèÃ¥Àï¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡£·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîÆâÅ·»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÆ´¤ì¤Î¿Í¤Î²Î¤È¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤Î°ìÇ¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÏ³¤ì¤ëÂ©¸¯¤¤¡¢¥É¥ì¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬»¤¤ì¤ë²»¡¢¥³¥Ä¥ó¥³¥Ä¥ó¤ÈÌÄ¤ëÊâ¤¯²»¡£¤½¤ì¤é¤òÌÜÁ°¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ìÂÎ´¶¤ò°ìÅÙ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿°ìÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÀîÆâ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢¤¢¤Î²ÎÉ±¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¨¡¡£
¡Ö2022Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡È´°Á´Éü³è¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2017Ç¯°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¶â³Û¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë9Ëü5000±ß¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¤ÏÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç·×8¸ø±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃëÌë2¸ø±é¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÀºÚ¤µ¤ó¤ÎÂÎÎÏ¤¬»ý¤Ä¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£¸ø±é¤Î°ìÉô¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÀîÆâ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
12·î31Æü¤ÎÍ½Äê¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÀºÚ
¡¡¥·¥ç¡¼¤ÎÆüÄø¤¬12·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ÈÇò¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í!¡¡º£Ç¯¤ÏNHK¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£NHK¤À¤Ã¤ÆÌÜ¶Ì¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2009Ç¯¤Ë¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤·¤Ç¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀºÚ¤µ¤ó¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤·¤«¡¢¼ýÏ¿¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤Ï¤ª¤À¤Æ¤Æ¤â¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î³Ð¸ç¤È¤â¤È¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡²áµî3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ø¤ªÃÍÃÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù1°Ì¤À¤Ã¤¿¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê3000±ß¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÂçºå¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ï¡¢Çä¤ê½Ð¤·¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤«¤«¤ë¿Í·ïÈñ¡¢À©ºîÈñ¡¢Ç³ÎÁÈñ¡¢Í¢Á÷Èñ¤Ê¤É¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÊª²Á¹â¤Ç¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¥·¥ç¡¼¼«ÂÎ¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Í³µª¤µ¤ª¤ê¤ä¶áÆ£¿¿É§¡¢·ÝÇ½³èÆ°60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Ï¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡£70ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï¡¢
¡Ö¶¯µ¤¤Î8000±ß¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢5Ëü8000±ß¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¸ø±é¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶Ã°Û¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡£10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¡ÈÀ¸³¶¸½Ìò¡É¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
D¥·¥ç¡¼¤ËÌ£¤òÀê¤á¤¿¸öÅÄÐÔÌ¤
¡¡±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡¢3000±ß¥¢¥Ã¥×¡£Á°½Ð¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÂçºå¤Ï¡¢
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢1¸ø±é800¿Í¤ò¼ýÍÆÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¤ê½Ð¤·¤ÈÆ±»þ¤Ë´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡È¥¨¥í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤¬ÂåÌ¾»ì¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤ê5000±ß¤ÎÃÍ¾å¤²¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¸öÅÄ¤µ¤ó¡£5000±ß¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤È¡¢Ì£¤òÀê¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÀîÆâ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÎëÌÚ²íÇ·¡¢ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¢ÀÐ´Ý´´Æó¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ÈÈÄÌîÍ§Èþ¤¬ÅöÆü¸Â¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç5Ëü±ß¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏAKB48¤¬·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ20Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÏÂè1´üÀ¸¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ä¤ÎÉÀÊ³ÎÌó½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÏºòÇ¯¤è¤ê1000±ß¥¢¥Ã¥×¤Î4Ëü7000±ß¡£
¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤³¤È¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È¥À¥À¤¬¤Í¤¨¡É¤È¡¢¥Î¥í¥±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¼ò°æË¡»Ò¤ÏµÕ¤Ë£±Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ°ú¤
¡¡¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢
¡Ö9·î¤ËÌ¼¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬Âè1»Ò¤ò½Ð»º¡£½éÂ¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿°ËÆ£Íö¤µ¤ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¡¢4Ëü5000±ß¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡°ð³À½á°ì¡¢Ìî¸ý¸ÞÏº¡¢°ÉÎ¤¡¢¼ò°æË¡»Ò¤Ï4Ëü2000±ß¡£¤Î¤ê¥Ô¡¼¤ÏºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¡¢1Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¼çºÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡ÖºòÇ¯¤ÏSSÀÊ¤òÀß¤±¤Æ5Ëü5000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ò°æ¤µ¤ó¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!¡×
¡¡½é³«ºÅ¤ÎµÆÃÓÅí»Ò¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆîÌîÍÛ»Ò¤Ï4Ëü±ß¡£¥Ê¥ó¥Î¤Ï¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£ÀîÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÂçºå¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ñ¾ì¤òËä¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆîÌî¤µ¤ó¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆîÌî¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤²Á³ÊÂÓ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¹¤®¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È¥¨¥Ã!¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
ÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÈþÀî·û°ì
¡¡9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿ÈþÀî·û°ì¤Ï¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¥·¥ç¡¼¤ËÄ©¤à¡£11·î16Æü¤Ë¹Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤È¡¢12·î6Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á½Ð±é¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤ÏÎÉ¹¥¤À¤¬¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬¸ÇÃå¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£12·î14Æü¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ì¾Å´¥È¥è¥¿¥Û¥Æ¥ë¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÈþÀî¤µ¤ó¤Î½Ð±é¼Âà¡¢³«ºÅÃæ»ß¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢
¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¼ê½Ñ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀîÆâ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¾®ÎÓ°°¤Ï¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î2Ëü5000±ß¤Ç¾¡Éé¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ä¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇìÔÂô¤Ê°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¡©