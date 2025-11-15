こんなのあったの！？可愛いのに驚くほど便利！お手入れも楽なアレ専用100均スタンド
商品情報
商品名：スリム歯ブラシスタンドM／M ハッピーライフ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：約30(W)×38.5(D)×64.5(H)mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4582364535535
シンプルだけど使いやすい！便利で可愛い歯ブラシスタンドをセリアで発見♡
キャラクターグッズの種類が豊富なセリア。そんなセリアでお買い物中に、とても可愛いアイテムを発見しました！
それが、こちらの『スリム歯ブラシスタンドM／M ハッピーライフ』という商品。マイメロディ柄の便利な歯ブラシスタンドです。
価格は110円（税込）です。筆者が訪れた店舗では、キャラクターグッズ売り場に並んでいました。
この手のアイテムでサンリオデザインのものは少ないイメージなので、気になって購入してみました！
スタンドに歯ブラシを置くだけという、とてもシンプルな構造です。
ピンク色×可愛いデザインなので、洗面台が華やかに見えるのも嬉しいポイント♡
置くだけなので、ぐらついたり不安定だったりしないか心配ですよね。
しかし、安定感が抜群に良く、スタンド自体は軽いのに適当にポイッと置いても安定してくれます！
通気性の良い作りなので、歯ブラシをしっかり乾かせるのも衛生的で気に入りました。
サッと洗えて乾かしやすい作りで扱いやすい！
実は、今まで筒状の陶器製スタンドを使っていましたが、内側にゴミが溜まるのが気になっていました。
その点、こちらは洗いやすい形状でお手入れしやすいのも魅力！
水切れも良く、汚れが溜まっている部分も確認しやすいので、清潔に保てます。
デザインも3種類あり、お好きな絵柄を選べる楽しみもあります！
どの柄も可愛いので、なかなか1つには選べませんよね♡
今回は、セリアで見つけた『スリム歯ブラシスタンドM／M ハッピーライフ』をご紹介しました。
可愛いだけでなく利便性も兼ね備えた、コスパ抜群な歯ブラシスタンドでした！気になった方は、さっそくセリアでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。