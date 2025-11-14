この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が説く「なぜ、「一つの中国」の原則なのか」中国の本質を分析

動画「中国を理解する」で脳科学者・茂木健一郎氏が、一つの中国原則をめぐる議論や国際的な意義について独自の見解を語った。きっかけは、高市総理による台湾有事に関する国会答弁と、その後の中国当局の反応だ。茂木氏は、「そもそも一つの中国って何なんだろう」という素朴な問いに立ち返り、外交的観点や歴史的背景を丁寧に整理した。



茂木氏はまず、「分断国家ってたくさんある」とし、ドイツの東西分裂や朝鮮半島の現状など、他国と中国・台湾のケースの違いに注目。「現状に即して言えば、中国と台湾は実質的に別の国なわけでしょ。さっき言ったように東西ドイツとか南北朝鮮とかと同じような基準を当てはめれば、これは別の国でしょってことになる」と述べ、“一つの中国”という原則の世界史における特殊性を指摘した。



さらに、茂木氏は「中国という文明や文化を理解することが重要。中国はメンツやイデオロギーを極めて重視し、思弁的でトップダウン的な国」と分析。アメリカやイギリスなどのプラクティカルで柔軟な外交政策と対比し、「中国と台湾は実質的に別の国だという認識が現実的」としながらも、「中国はイデオロギーのトップダウン国家なので、“プラクティカルには別の国だ”とか言っても通じない」と強調した。



中国側が“冗談や柔軟性”よりも体裁や建前に敏感であるという事実についても触れ、「外交や交渉、他者理解においては相手国の特徴を深く理解することが大切」と訴えた。また、アメリカやイギリスが中国のマインドセットを分析したうえで、形の上では“唯一の政府”を認める政策を選択してきた事情を解説した。



「日本は純朴でプラクティカルな国」と自己分析した茂木氏は、「日本のネット世論は率直だが、そのままの物言いは中国には通用しない」として、今後の日中関係や台湾情勢への向き合い方に“他者理解”を強調。「日本人が純朴に“ありのまま”を言うだけでは通用しないのが中国。将棋でも三手の読みが大事なように、相手の行動や考え方を読むことが必要だ」と訴え、動画を締めくくった。