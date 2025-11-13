俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、フルート奏者のCocomiさんと、次女でモデルのKoki,さんが、2025年11月13日にインスタグラムを更新。この日53歳となった、木村さんの誕生日を祝った。

「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜」

Cocomiさんはインスタグラムで「父の誕生日！！！！！！ HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY」と切り出し、家族写真を公開。ソファーに座る木村さんに、子供の頃のCocomiさんとKoki,さん、工藤さんが寄り添い、仲睦まじい様子がうかがえる。

Cocomiさんは「53歳もイケイケでカッケェまま行ったれ〜 プレゼントはまだ待って、ゲット出来てないから」とつづった。

また、Koki,さんも、インスタグラムで「Happy birthday to the best dad in the world（世界一のパパ、誕生日おめでとう）」と投稿。愛犬と戯れる木村さんや、幼い頃の姉妹と木村さんが海で遊ぶ写真、家族4人の集合写真などを公開した。

木村さんも同日インスタグラムを更新。愛犬との2ショットとともに、こうつづった。

「沢山のバースデーメッセージをありがとう！『何処まで行けるかは分かりませんが、行けるところまで行ったります！』そんな気持ちで歩いていたら、9500歩を軽く超えてました......」