1999年11月13日、名古屋市西区のアパートに住む主婦・高羽奈美子さん（当時32）が刺殺された事件。今年10月に出頭したのは、奈美子さんの夫・悟さん（69）の高校の同級生で同じソフトテニス部に所属していた安福久美子容疑者（69）だった。

事件から今日で26年。安福容疑者は、なぜ凶行に及んだのか。「週刊文春」が報じた記事を再公開する。（初出：文春オンライン 2025年11月1日配信）

1999年11月、名古屋市西区で主婦・高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件で、10月31日に愛知県警に殺人容疑で逮捕された安福久美子容疑者（69）。彼女は前日の30日午後、一人で出頭してきたという。

発生から約26年の時を経て、突然もたらされた逮捕の一報に、奈美子さんの夫・悟さんは驚きを隠せないでいるという。

「しかも安福容疑者は、悟さんの高校の同級生で、同じソフトテニス部に所属していたことも判明。悟さんはメディアの取材に対して、安福容疑者から『好きです』などと書かれた手紙をもらったり、バレンタインデーにチョコをもらったことを明かしています」（全国紙デスク）

クラスに女子が少なく目立たない子が多い中で、感じは良かった」

安福容疑者はどんな学生だったのか。「週刊文春」は彼女と悟さんの高校の同級生から卒業アルバムを独自に入手。その卒業生はこう語る。



高校時代の安福久美子容疑者（高校の卒業アルバムより。同級生提供）

「安福容疑者は大人しかったが、クラスに女子が少なく目立たない子が多い中で、感じは良かった。彼女を好きになる男子がいてもおかしくなかったと思う」

同級生の妻を殺害した疑いで逮捕された安福容疑者。一体、彼女はどんな人生を歩んできたのだろうか――。

