動画「ミラノとパリのコレクションに出たモデルにインタビュー」では、ファッションモデルのモデルさん（26歳）が、パリやミラノといった海外コレクションへの出演経験をもとに、その華やかな舞台裏について語った。



モデルさんは、過去に日本でモデル活動をしていたが、1年半ほど前にインスタグラムをきっかけにパリの事務所からスカウトされ、本格的に海外モデルとしての道を歩み始めたという。「もともと日本でモデルやってたんですけど、向こうの事務所から声かけていただいて」と明かし、インスタのフォロワーは当時2000人ほどだったとのこと。



注目すべきはその報酬の違い。日本とパリでのギャラについて聞かれると「もう10倍くらい違うんで。大体6、70万くらい」という驚きの回答に。「年収で言うと大体どれくらいになるんですか?」との質問には「ほんまに700万円とか」と話し、スタジオをざわつかせた。



スカウトされた理由については「顔とスタイルだと思います」と自己分析し、「整形とかってされてるんですか?」の問いには「してないです。ナチュラルのオーガニックです」ときっぱり否定した。



仕事内容については「週3で撮影する時もあれば、週0の時もあるんで。1日働くって言っても、サラリーマンみたいに9時、5時とかじゃない」「マックス3時間くらいなんで、撮影で」と、労働時間の短さにも夢が広がる発言。「最近買った一番高い物」は「リトンのコート、40万くらいです」と語り、さらには「パリの家賃は向こうの事務所が負担してくれてるんで、0ですね」と憧れの海外モデル生活の一端も明かしている。



最後に、貯金額を問われると「貯金は秘密です」と笑いながら明かさず、インタビューは和やかに締めくくられた。