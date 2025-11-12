シャイニーコミックス『ステラ・ステップ1』（キルタイムコミュニケーション）が11月14日（金）より発売される。

【画像】『ステラ・ステップ1』を試し読み

『ステラ・ステップ1』は、宝島社刊『このライトノベルがすごい！2024』にランクインした小説『ステラ・ステップ』のコミカライズ版。原作の設定や世界観をもとに、「ディストピア×アイドルSF」というテーマで物語が展開される。アイドルのライブ対決が戦争の代替行為とされる架空の未来社会を舞台に、無敗のアイドル・レインと、感情豊かに歌う少女・ハナの出会いを中心に描く。物語は、感情を排した兵器として生きるレインが、初めての敗北を経験したことをきっかけに変化していく過程を追う内容となっている。

作品では、技術としての歌と、心を込めた歌唱という対比を通して、アイドルが兵器として扱われる社会構造や人間性の喪失と再生をテーマに据える。原作小説の特徴であるSF設定と心理描写を、りんご水による漫画表現で再構成している点が特徴となる。

発売を記念し、コミックシャイニーの公式Xアカウントではフォロー＆リポストキャンペーンを実施中。応募期間は11月30日（日）23時59分までで、抽選で1名にりんご水の直筆サイン色紙が贈られる。応募方法は、同アカウントをフォローのうえ、該当投稿をリポストすることで完了する。

同社が運営するウェブサイト「キミコミ」では、『ステラ・ステップ』をはじめ、異世界、恋愛、ファンタジーなどのジャンルを扱う作品が無料で読める特設ページが展開されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）