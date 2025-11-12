¡Ö±Ê±ó½Å¤¤...¡×¡ÖËüÇî¤Î´û»ë´¶¡×¡¡Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥óàÂ´¶ÈÈ¯É½á¤ÇÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ËÂç¹ÔÎó
¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬2026Ç¯ÅÙËö¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¡½¡½¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬25Ç¯11·î11Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜÃæ¤¬·ã¿Ì¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤ÎSuicaÃÂÀ¸Åö½é¤«¤é¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤¢¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡£¿¿¤ó´Ý¤Ê¤ª¤á¤á¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡¢¤¢¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬¡¢Â´¶È¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ......¡£
à¤½¤ÎÆüá¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È£±Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤ì¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¼ê¸µ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤¤¡×
JRÅìÆüËÜ¤ÎÈ¯É½¸å¤«¤é¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
À°Íý·ôÈÖ¹æ¡§81533
¤´¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡§425
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§4Ê¬
¤·¤«¤â¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò½ª¤¨¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ú¡¼¥¸¤¬½Å¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¸á¸å8»þ37Ê¬¡¢ºÆË¬¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
À°Íý·ôÈÖ¹æ¡§114503
¤´¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡§2433
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§16Ê¬
Îó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¤Ó¤Æ¤ë¡ª
¤½¤·¤Æ¸á¸å9»þ23Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡£
À°Íý·ôÈÖ¹æ¡§121510
¤´¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡§3819
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§20Ê¬
¹ÔÎó¤Ï¿¤Ó¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍâÄ«
Íâ12ÆüÄ«¤â¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
10»þ30Ê¬¡£¤Þ¤À¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À°Íý·ôÈÖ¹æ¡§177243
¤´¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡§205
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§2Ê¬
¤µ¤¹¤¬¤Ë¹ÔÎó¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÈÕ¤«¤éÀ°Íý·ôÈÖ¹æ¤¬5Ëü°Ê¾å¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸áÁ°11»þ42Ê¬¡£
À°Íý·ôÈÖ¹æ¡§183464
¤´¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡§150
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§1Ê¬
¤½¤í¤½¤íÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
12»þ48Ê¬¡£
À°Íý·ôÈÖ¹æ¡§191822
¤´¼«¿È¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¡§1302
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¡§9Ê¬
¤Þ¤¿Îó¤¬¿¤Ó¤¿¡£¤ªÃëµÙ¤ß¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
È¯É½¸å¤«¤éÂ³¤¯JRE MALL¤Îº®»¨¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJRE¥â¡¼¥ë¡¢¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤È¤«½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡ÖJRE¥â¡¼¥ë¤¬º®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏSuica¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡© »ä¤â¤½¤¦¤À¤±¤É...½çÈÖÂÔ¤Á¤·¤¿¤Î¤Ë¥µ¥¤¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â±Ê±ó½Å¤¤...¡×
¡ÖJRE¥â¡¼¥ë¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë ËüÇî¤Î´û»ë´¶¤¬...¡×
¡ÖJRE MALL¤ÏËüÇî¥µ¥¤¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾£÷£÷£÷£÷£÷
¤ß¤ó¤ÊµÇ°Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥°¥Ã¥ºÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¤À¤í£÷£÷£÷£÷¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢·ë¹½¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢12Æü¸á¸å£±»þ¡¢JRE MALL¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÌÀ¤±¡¢²æ¡¹¤ÏSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¤µ¤¯¤µ¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡©