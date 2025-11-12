１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５５９ドル高で最高値更新、ナスダックは小反落 １１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ５５９ドル高で最高値更新、ナスダックは小反落

１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５５９．３３ドル高の４万７９２７．９６ドルと３日続伸し、最高値を更新した。米議会上院がつなぎ予算案を可決し、法案は下院に送られることとなった。政府機関の閉鎖解除に向けた動きが投資家心理を上向かせた。半導体関連株は軟調に推移し、ナスダック総合株価指数は小幅に下落した。



メルク＜MRK＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が買われ、ナイキ＜NKE＞やマクドナルド＜MCD＞、ウォルト・ディズニー＜DIS＞が堅調推移。フェデックス＜FDX＞が高く、ビッグベア．ａｉホールディングス＜BBAI＞が大幅高となった。一方、ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞やキャタピラー＜CAT＞が冴えない展開。オラクル＜ORCL＞が値を下げ、ブルーム・エナジー＜BE＞やルーメン・テクノロジーズ＜LUMN＞が急落した。



ナスダック総合株価指数は５８．８８ポイント安の２万３４６８．３０と小反落した。エヌビディア＜NVDA＞とテスラ＜TSLA＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、マイクロン・テクノロジー＜MU＞やラム・リサーチ＜LRCX＞が下値を探る展開。コアウィーブ＜CRWV＞やジェミニ・スペース・ステーション＜GEMI＞が大幅安となった。半面、アップル＜AAPL＞はしっかり。リアルリアル＜REAL＞やイートロ・グループ＜ETOR＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS