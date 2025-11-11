住友大阪は後場急落、値上げ効果発現が計画より遅れ２６年３月期業績予想を下方修正

住友大阪セメント<5232.T>は後場急落している。午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２３５０億円から２２５２億円（前期比２．６％増）へ、営業利益を１９０億円から１４０億円（同４９．７％増）へ、純利益を１４０億円から１００億円（同１１．０％増）へ下方修正したことが嫌気されている。



セメント事業における国内販売価格の値上げ効果と石炭価格の低下などにより増収増益を見込むものの、従来予想に対しては、国内セメント需要の減少に伴いセメント国内販売数量が減少していることに加えて、コストアップに対応した国内販売価格の値上げ効果の発現が計画よりも遅れていることなどから下方修正したという。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１０５７億７２００万円（前年同期比２．６％減）、営業利益４１億１９００万円（同８０．７％増）、純利益５５億９０００万円（同５．９倍）だった。





