無印良品「2026福缶」はギフトカード2026円分と縁起物(全40種)が入って2026円

無印良品は11月20日、Webサイトで「2026福缶」(税込2,026円)の抽選受付を開始する。

「2026福缶」は、縁起物1個(全40種ランダム)と、2,026円分の「MUJI GIFT CARD」1枚が入った商品。数量限定で、当選した人のみ購入できる。

応募期間は、11月20日午前10時〜12月1日午前10時(当選は先着順ではない)。1人につき応募は1回、数量も1点まで。抽選結果は12月5日頃に発表。受け取りは2026年1月1日〜1月10日の期間に店舗で行う。ネットストアでの配送販売は実施しない。

無印良品「2026福缶」

〈2012年からスタートした無印の「福缶」〉

福缶は2012年のお正月に、震災復興の東北を応援したいという想いを込め、青森･岩手･宮城･福島の14種類の縁起物を缶に詰めて販売したことがはじまり。縁起物は、日本各地で昔から親しまれている手づくりの郷土玩具。その後も地域に根付いた郷土玩具の面白さをより多くの人に届けるため、幅広く日本の縁起物を詰めた福缶を販売している。

「2026福缶」は縁起物1点と、無印良品の店舗・ネットストアで使えるギフトカード「MUJI GIFT CARD(2,026円分)」1枚が入ったセット。

今回の縁起物は全40種類。日本各地の作家や工房が、一つひとつ手づくりしたもの。その土地･地域に伝わるストーリーや、つくり手の想いを乗せて届けるとしている。

「2026福缶」だるチャン ニャンとかなるだる(東京都 調布市)

縁起物のラインアップは以下の通り。

〈北海道･東北の縁起物〉

◆前向きな木彫りの熊(北海道 川上郡)

◆下川原焼土人形午笛(青森県 弘前市)

◆コシェルの起き上がり人形 青がえる(岩手県 紫波郡)

◆和紙張子 十二支 午(岩手県 花巻市)

◆チャグ馬 豆(岩手県 盛岡市)

◆仙台張子 午(宮城県 仙台市)

◆八橋人形 干支 午(秋田県 秋田市)

◆中山人形 土鈴 春駒(秋田県 横手市)

◆来らんしょ 午(福島県 会津若松市)

◆弥治郎系･梅子こけし(福島県 いわき市)

◆三春張り子 うま(福島県 郡山市)

◆白河だるま 梅(福島県 白河市)

◆福うま(福島県 耶麻郡)

〈関東の縁起物〉

◆縁起だるま 1号 白(群馬県 高崎市)

◆春日部張子 飾馬(埼玉県 春日部市)

◆豆十二支･午 めおと(埼玉県 越谷市)

◆芝原人形 午(千葉県 長生郡)

◆わらいなきの干支人形 午(東京都 杉並区)

◆だるチャン ニャンとかなるだる(東京都 調布市)

◆深大寺干支土鈴 春駒(東京都 調布市)

無印良品「2026福缶」関東の縁起物

〈中部の縁起物〉

◆とやま土人形 雷鳥 冬(富山県 富山市)

◆紙塑民芸品 小たぬき(富山県 南砺市)

◆ひょうたん駒(石川県 金沢市)

◆玩具工房 開運招き午(愛知県 瀬戸市)

〈関西･近畿の縁起物〉

◆素焼なごみ土鈴 午(三重県 四日市市)

◆京陶人形 小判午(京都府 京都市)

◆京土鈴 おきばりやす(京都府 京都市)

◆なみのりうま(奈良県 香芝市)

〈中国･四国の縁起物〉

◆鳥取のえと 午(鳥取県 鳥取市)

◆福午(岡山県 英田郡)

◆長州土鈴 断厄のカニ(山口県 美祢市)

◆土佐和紙漆喰人形 うま(高知県 吾川郡)

◆土佐出世馬(高知県 高知市)

〈九州の縁起物〉

◆のごみ人形 うま鈴(佐賀県 鹿島市)

◆曳山土人形 飛龍(佐賀県 唐津市)

◆尾崎人形 干支ウマ(佐賀県 神埼市)

◆ハチマキ達磨(佐賀県 武雄市)

◆下浦土玩具 獅子舞 緑(熊本県 天草市)

◆木葉猿 馬乗り猿(熊本県 玉名郡)

◆佐土原人形 先見午(宮崎県 宮崎市)

各縁起物の由来や込められた想いなどの詳細は、無印良品公式サイト内『2026福缶』特設ページで確認できる。

■無印良品『2026福缶』特設ページ