ファミリーマートが、任天堂のゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を開催します！

2025年11月11日(火)より、全国のファミリーマート約16,400店舗にてスタートしました。

第1弾として、コラボ商品7種類が登場するほか、オリジナルグッズがもらえる企画も展開されます。

ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」

開催期間：2025年11月11日(火)〜

販売場所：全国のファミリーマート約16,400店舗

今回のキャンペーンでは、くいしんぼうの「カービィ」をモチーフとしたオリジナル商品が登場します。

まるで「カービィ」が吸い込んでしまったかのようなパッケージの「生ハム寿司」や、「ワープスター」をイメージしたサンドイッチなど、遊び心あふれるラインアップです。

また、対象のお菓子などを購入するとオリジナルグッズがもらえる企画や、「ファミペイ」でスタンプをためると豪華な特典が当たるスタンプキャンペーンも同時に開催☆

「カービィ」たちと一緒に、ここでしか味わえない“超まんぞく”なフェス気分が楽しめます！

カービィのすいこみ生ハム寿司

価格：223円(税込240円)

「カービィ」が生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージした商品です。

酢飯の上にはオニオンマヨソースがトッピングされており、お子様も楽しめる味付けに仕上げられています。

カービィのふんわりたまごのワープスターロール

価格：369円(税込398円)

ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせた彩りの良いロールパンです。

「カービィ」の世界の「ワープスター」をイメージした、星型のチーズがトッピングされています。

パッケージは2種類が用意されています。

くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン

価格：147円(税込158円)

「カービィ」も大好きな「りんご」味の蒸しパンです。

りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、「カービィ」フェイスの焼き印で仕上げられています。

しゅわもこ! カービィのりんごゼリードリンク

価格：295円(税込318円)

「カービィ」と一緒に”しゅわもこ”が楽しめる、りんご味のゼリードリンク。

別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこ出てきます。

パッケージは3種類です。

食べマスモッチ 星のカービィ

価格：350円(税込378円)

「カービィ」(カスタード味餡) と「ワドルディ」(キャラメル味餡) の食べマスモッチです。

「カービィ」と「ワドルディ」の表情はそれぞれ4種類あり、16通りの組み合わせが楽しめます。

カービィのきのこクリーミースープ

価格：200円(税込216円)

きのこの風味のクリーミーなスープです。

トッピングは星型のかまぼこ、しいたけ、パセリです。

星のカービィ クリーミートマト味ヌードル

価格：228円(税込246円)

トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺をあわせたヌードル。

星型のかまぼこ、トマト、キャベツがトッピングされています。

菓子コース オリジナルグッズプレゼント

キャンペーン期間中、対象のお菓子を2品購入するごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。

第1弾は2025年11月11日(火) AM10:00から「オリジナルスプーン」(全4種) が登場しています。

ファミペイスタンプ企画

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、スタンプがたまります。

キャンペーン期間は2025年11月11日(火)から12月1日(月)までです。

「コラボ商品コース」では、スタンプ2個で「カービィ&ワドルディなかよしぬいぐるみ」(20名)などが当たります。

「菓子コース」では、スタンプ2個で「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ (M) まんぷく」(30名)などが当たります。

2025年11月15日(土)10:00からは「一番くじ 星のカービィ~プププリミックス~」も発売されます。

価格は1回710円(税込780円)です。

また、2025年11月8日(土)からは「星のカービィ ガーランドライト BOOK」(税込3,179円)も登場しています。

ファミマオンラインでは、2025年11月11日(火) 10:00から11月17日(月) 23:59まで、『Nintendo Switch 2』本体や、『カービィのエアライダー』とのセットの抽選予約を受け付けています。

さらに、『カービィのエアライダー』のダウンロードカードを購入し応募すると、抽選で100名に「有線ヘッドセット for Nintendo Switch - 星のカービィフェイス」が当たるキャンペーンも開催中です。

かわいい「カービィ」たちのメニューやスイーツ、スープなど、ランチやおやつにぴったりのラインアップ！

ここでしか手に入らないオリジナルグッズや豪華な景品も見逃せません。

ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」の紹介でした。

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

