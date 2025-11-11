お父さんと一緒に布団で気持ちよさそうに眠る柴犬さん。あまりにも『人間味が強すぎる』その寝方と、愛情溢れる関係性が垣間見える微笑ましい光景は記事執筆時点で26.1万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：布団で寝ているお父さん→隣に柴犬が入って…あまりにも人間すぎる『寝方』】

お父さんと一緒に布団で眠る柴犬が…

Xアカウント『@rin__shibaken』に投稿されたのは、柴犬「りん」ちゃんのお姿。

この日も、お父さんと一緒にお布団で眠っていたというりんちゃん。お母さんが思わず『二度見』してしまったという光景が話題になっているのです。

まるで『人間のような寝方』が話題

仰向けでスヤスヤと眠るお父さん、その隣で肩まで布団を被りながらうつ伏せで腕を抱き込むようにして眠っていたというりんちゃん。

その姿勢、雰囲気…すべてがあまりにも人間味が溢れすぎており、お母さんも驚きを隠せず思わず撮影を開始したのだとか。

ちゃんとお布団を半分ずつ、同じ掛け布団を一緒に被りながら寄り添って眠るお姿はまるで『長年連れ添ったご夫婦』のようだという声もあり、その微笑ましい光景は多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「寝方が完全に人ですね」「おくさまですか？」「枕は譲ってあげたのかな」「可愛すぎる」「羨ましい！」「あるあるですね」「うちのはど真ん中で寝ます」など多くのコメントが寄せられています。

いつまでも赤ちゃん感溢れる行動が尊すぎる

2020年1月4日生まれのりんちゃんは、お転婆で甘えん坊な女の子。14キロと立派に成長された現在も飼い主さんには『毛皮をまとった幼児』と表現されることも。

その言葉通り、人間味が強すぎる振る舞いを見せてくれるのも、りんちゃんのたくさんある魅力のひとつです。

最近はお姉ちゃんのお子さんが誕生し、お姉さんとして見守り役もこなすようになったのだとか。

ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすりんちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@rin__shibaken」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。