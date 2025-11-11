わんこの散歩中、海辺で子猫を発見した投稿主さま。よく見てみると、その子猫は下半身が動かせず引きずっていて……。保護から現在までの様子が更新されると、総集編は記事執筆時点で1332万回再生を突破。コメント欄には「心温まりました」「本当によかったね」「助けて頂きありがとうございます」などの声が寄せられています。

【動画：海辺で出逢った"下半身が動かない子猫"…保護された光景に涙】

海辺で出逢った下半身麻痺の子猫

Instagramアカウント「kiku(@kik.u0404)」さまは、2024年6月に保護した「あいかな」ちゃんという猫の成長記録とともに、あいかなちゃんと一緒に暮らす多くの猫さんとビーグル犬の日常も紹介されています。

投稿者さまとあいかなちゃんの出会いは海辺でした。わんこのお散歩中、岩場にいたというあいかなちゃん。警戒心MAXな様子を見せているあいかなちゃんでしたが、逃げようと背を向けた彼女は下半身を引きずっていることが判明。

警戒心を見せながらも、ちょっとだけ投稿者さまが気になる様子のあいかなちゃん。逃げつつも立ち止まり、チラッとこちらを見る姿も。

そのまま放って帰れなかったため、投稿者さまは早速あいかなちゃんにバックへと入ってもらい、一緒にお散歩していたわんこも連れてすぐに動物病院へ。

病院では、脊髄が損傷していることが判明し、今後は歩行が困難になるだろうという話もあったそう。脊髄が損傷しているため、うんちは垂れ流しの状態になることが予想されるため、介助が必要になることも。

しかし、それでもあいかなちゃんを支えると決めた投稿者さまは、自宅の猫ファミリーの皆さんの仲間に迎えることに！

少しずつ家の環境に慣れてきた様子

お家に帰ると、体を綺麗にケアしてもらい、いざあいかなちゃん専用のケージへ！すると……

先輩猫さんたちが興味津々！あいかなちゃんの周りに集まり、様子を窺う姿がみられたとか。そんな先輩たちの様子に、あいかなちゃんも最初は戸惑い気味だったものの、少しずつ自ら顔を近づけてみる様子も！

誰も攻撃的な様子を見せることなく、「誰だろう？」「これから一緒に暮らすのかな？」という様子で伺う先輩猫さんたちは、とっても温厚で優しいですね！

翌日からは毎日病院へ。おしっこを出す介助方法を教えてもらい、苦戦しながらもあいかなちゃんのお世話を献身的に行う投稿者さま。

すると、その愛情が伝わったのでしょう。なんと、お腹を出してリラックスした様子で眠るあいかなちゃんの姿が！たった3日目で、ものすごい成長です！

こうして少しずつお家の環境にも慣れていったあいかなちゃん。献身的なサポートや先輩猫さんたちの応援もあり、1歳を過ぎた現在もハンデを背負いながら幸せに生活しているとのことです！

幸せな家猫生活を満喫中♡

現在はおしゃべりすることが大好きな猫さんへと成長しているというあいかなちゃん。下半身は動かないままですが、お家の中で歩き回る様子をよく見せているのだとか！

そんなあいかなちゃんと投稿者さまの出会いをまとめた投稿は、 Instagramで1332万回以上も再生され、「心温まりました」「本当によかったね」「助けて頂きありがとうございます」などの声が寄せられています。

あいかなちゃんの現在の姿をもっと知りたいという方は、ぜひ Instagramアカウント「kiku(@kik.u0404)」さまをチェックしてくださいね。

あいかなちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「kiku(@kik.u0404)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。