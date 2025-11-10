KAT-TUN¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤È´¶Æ°Åª¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¼Ì¿¿¤òÂ³¡¹Åê¹Æ¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸¸«¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡ÀÖÀ¾¿Î¤¬11·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢µµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄÎµÌé¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Ãæ´Ý¡¢¾åÅÄ¤â¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö½ª¤¨¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛKAT-TUN¡õÀÖÀ¾¿Î¤Î´¶Æ°Åª¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸¸«¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ë
¡¡ÀÖÀ¾¤Ï2010Ç¯7·î¤Þ¤ÇKAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Ã¦Âà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ËÜÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤Ã¤µ¤·¤Ö¤êー ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È´Ø·¸¼ÔÀÊ¤«¤é¥¹¥Æー¥¸¸þ¤«¤¤±¦ÏÓ¤ò·Ç¤²¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#°ìÃ¶¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡#¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡¡#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡#KATTUN¡×¤ÈKAT-TUN¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¾å¤²Ëº¤ì¤Æ¤¿¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈµµÍü¡¢¾åÅÄ¡¢Ãæ´Ý¤ÈÊÂ¤ó¤Ç4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ´Ý¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡ÖÀÖÀ¾¤µ¤ó¤è¤©¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢³Ú²°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÂÞ¤È¶¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤ËºÂ¤ëÀÖÀ¾¤ò·ã¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡ÖÀÖÀ¾¤Ë¼Ì¿¿¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªKAT-TUNÂç¹¥¤¡ª¡×¤È4¿Í¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾åÅÄ¤Ï¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ To be continued¡×¤ÈÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÖ¤ê¡¢KAT-TUN¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÏËÜÈÖ¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å¶õ¤Ë²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯µã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦°ìÀ¸¸«¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸=ËÜ ¼ê¡Ë