和田武士と瀬口大翔がゴール、長南開史が一発レッドも1失点で凌ぎ切った

U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルを2-0で破った。

U-17 EUROチャンピオン相手に前半から2ゴールを奪って快勝。勝ち点7とし、勝ち点6ですでに決勝トーナメント進出を決めていたポルトガルを逆転し、1位通過を果たした。

初戦でモロッコに2-0で勝利し、第2戦ではニューカレドニアと0-0の引き分けた。ポルトガルに引き分け以上という条件で、自力での決勝トーナメント進出を決められる一戦。スタメンにはFW浅田大翔（横浜F・マリノス）らが名を連ね、10番のFW吉田湊海（鹿島アントラーズユースはベンチスタートとなった。

前半序盤はボールを握られるも、集中したディフェンスで決定機を作らせない。すると前半35分、浅田とのパス交換で抜け出したMF和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）が先制ゴール。同45分にはMF瀬口大翔（ヴィッセル神戸U-18）が左足ミドル。初戦に続くスーパーゴールでリードを広げて折り返した。

後半もうまく時間を進めていたが、同26分にアクシデントが起きる。MF長南開史（柏レイソル）のイエローカードに対し、ポルトガルがリクエストした結果、報復行為を取られてレッドカードに変更。10人での戦いになると、同35分に1点を返される。その後も猛攻を受けたがなんとか凌ぎ、2-1で勝利を掴んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）