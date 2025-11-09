エアコン工事をしていると近づいてきた子猫が可愛いと注目を集めています。話題の動画の再生回数は259万回を超え「連れて帰りたくなるかわいさ」「猫は世界一可愛い生き物だ」「目がブルーで神秘的」といったコメントが集まっています。

【動画：エアコンの工事をしていたら、『茶トラの子猫』が近づいてきて…】

突然現れた子猫

Instagramアカウント「hioki_masashi」に投稿されたのは、エアコン工事中に現れた子猫。投稿者さんがエアコン工事のお仕事をしていて振り返ると、茶トラの子猫がいたそうです。子猫は投稿者さんに近づいてきますが、少し警戒しているのかすぐに離れてしまいます。投稿者の日置将士さんは町の電気屋さんとして働きながら、テレビ番組『SASUKE』に過去17回も出演されているスポーツマンでもあります。

しかし、お腹が空いているのか日置さんのそばに寄ってきたそうです。子猫に話しかけると「ニャー」と鳴いたそうですが、鳴き声に力がなかったのだそう。ただ、その可愛さに日置さんは癒されたそうです。

子猫を保護

気になる子猫のその後ですが、日置さんのおうちにお迎えしたそうです。子猫と出会った翌日に保護して、動物病院で検査をしたのだそう。日置さんのご近所さんに猫の飼い方について教わっているそうです。

可愛くてしかたない！

猫初心者だという日置さんは、子猫のふとした仕草が可愛いことに気づいたのだそう。一生懸命前足で顔を洗う仕草にキュンとしたそうです。子猫は日置さんの家族とも仲良しになったのだそう。偶然の出会いから、幸せな家猫になった子猫でした。

投稿には「この子は長毛さんかな？将来綺麗な猫になりそう」「カワイイ子猫ちゃん！まだ毛がパヤパヤしてる」「可愛いですねー！疲れがぶっ飛ぶ位に」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「hioki_masashi」では、子猫の成長の様子や日置さんの日常などが投稿されており、日置さんの『SASUKE』挑戦に対する応援も続々寄せられています。

