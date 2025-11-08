遊んだ後の“ありがとうLINE”は常識？モヤッと体験談に「私は送らない」「翌日には送る」【ママリ】
自分からLINEを送り、なかなか返信が来ないとモヤモヤすることも。この記事では、学生時代の友達と遊んだ後に「ありがとうLINE」をしたものの、返信が遅くちょっと気になるという声をご紹介します。あなたはどう思いますか？
遊んだ後にLINEを送る、送らないとさまざまな意見がありました。送らない派の意見を見ると楽しくなかったとかネガティブな気持ちを持っているわけではなく、その場が楽しかったから満足しておりLINEまではいいかなと考えているよう。投稿者さんの友達の返信が遅いのも、家に帰ったら他のことに気を取られてしまっているのかもしれませんね。
遊んだ後にLINEを送るが、返信が来ない…
学生からの友達でもママ友でも、
遊んだあと帰ったらLINEしないものですか？
私は「今日はありがとう！」と
自分からするほうです。
ママ友さんは結構あちらからLINEくれたり、
こちらから送った場合でもすぐ返ってくる印象ですが、
学生からの友達と直近で2回(別の人)
遊んだんですけど、あちらからはなく、
しかも返信が翌日の夜とか2日後とかで
ちょっと気になりました😂
遊んだ日の「ありがとうLINE」、送るかどうかはその人次第なところがありそうですよね。自分が送る派の場合は相手の反応が気になりそうですが、ママたちはどうとらえているのでしょうか。
LINEの返信にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
私は送らないです😅
きたら返信はしますが、別にいらないのにーって思っちゃいます😣
バイバイするときに今日はありがとー！って言ってバイバイするし、改めてラインとかはいらないなって思っちゃいます😣
送らないですよー😅
学生の時は送ってましたが、今はそこまで友達に気を使ってません🤣
送られなくても気にしないし、あー楽しかったで完結してて家事育児に意識いっちゃってます💦周りみんなそんな感じですよ！
今日はありがとうLINEする人です🙋♀️バタバタして送れない時もあったりしますが、翌日には送ります😊
コメント見てると、意外と送らない方が多くて驚いています😂本当に人それぞれって感じですね😳
学生時代とは違い、お互いに生活があったり家族がいると自分だけのために使える時間というのは限られることも。とはいえ、「楽しかった」と伝えられて嫌な気持ちになる人はいないはずなので、投稿者さんの温かい習慣はすばらしいですよね。相手の反応は気にせず続けられるといいかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）