ピストンズのオールスターガード、ケイド・カニングハムが直近5シーズンで3人目の快記録

11月8日（現地時間7日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズが、敵地バークレイズ・センターでブルックリン・ネッツを125－107で下した。「エミレーツNBAカップ2025」グループプレーで、イースタン・カンファレンスのグループB初戦を白星発進とした。

5連勝を飾ったピストンズでは、ケイド・カニングハムがゲームハイの34得点10アシスト、ジェイレン・デューレンが30得点11リバウンド3ブロック、アサー・トンプソンが14得点6リバウンド4アシスト3スティール、キャリス・ルバートが10得点3リバウンド4アシストを記録。

この日シカゴ・ブルズがミルウォーキー・バックスに敗れたことで、ピストンズが7勝2敗でイースト首位に浮上。そのチームで主軸を務めるカニングハムは、キャリア5年目の今シーズンもオールラウンドな活躍でチームを引っ張っている。

昨シーズンにオールスターへ初選出された24歳のガードは、直近2戦でここ5シーズンにおいて3人目の快記録も残している。4日のメンフィス・グリズリーズ戦、6日のユタ・ジャズ戦で、カニングハムはいずれも第4クォーターだけで19得点をマーク。2試合続けて第4クォーターだけで19得点以上を奪ったのは、ここ5シーズンでジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ／2021年）、カイリー・アービング（ダラス・マーベリックス／2023年）とカニングハムのみ。

2シーズン連続のプレーオフ出場を目指すピストンズで、カニングハムはデューレンやトンプソン、トバイアス・ハリスらとともに、好スタートを切ったと言っていいだろう。



This marks the third instance in the last 5 seasons that a player has recorded back-to-back 4Qs with 19+ points!

Jamal Murray: Feb. 17th and 19th, 2021

Kyrie Irving: Jan. 19th and 20th, 2023

Cade Cunningham: Nov. 3rd and 5th, 2025 https://t.co/hL5nMWL6HH pic.twitter.com/ySZgBVtlCy

- NBA.com/Stats (@nbastats) November 6, 2025

【動画】ジャズ戦でダブルダブルを記録したカニングハム





