YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が公開した最新動画「連鎖倒産に物価高、人手不足とヤバい時代でも儲けるためにはコレしかない。」では、“倒産させないプロ”として知られる市ノ澤翔氏が、倒産が急増する建設業や小売業、製造業といった業種でも「これをすれば生き残っていける」と独自のノウハウを語った。
冒頭、市ノ澤氏は「倒産が増えるだろうと言われている業種であっても、これをね、すれば生き残っていくことができるんです」と断言。「諦めないことがまず大切」であり「できることっていっぱいあるんだよね」と前向きな姿勢を強調した。その理由として、建設・小売・製造の3業種の倒産急増は「人手不足」「物価高」「連鎖倒産」「後継者不足」「ゼロゼロ融資」の5つの原因によるものだと、現状を具体的に解説。
倒産危機に陥る経営者がやるべき施策として最重要としたのが、「戦略的な売上アップ」と「コスト削減」だ。とりわけ、「利益率を下げないまま売上を増やすことが重要」で、同業他社を出し抜くには“フロントエンド（入口商品）とバックエンド（利益商品）”の使い分けが鍵だと語った。「最初から全部利益を出そうということを考える必要はない。お客さん集める商品ってなんかできないかな、と考えることが重要です」と強調。コストコやコピー機販売の事例、無料セミナーと有料講座を組み合わせる“教育型モデル”の戦略的活用例を挙げ、「あなたの商売にも絶対に取り入れるべきだ」と訴える。
さらにコスト削減分野では「効果が大きいものから削れ」とアドバイス。エレベーター保守や電気料金交渉、格安SIM、プロパンガス会社の変更など“知らないと損する節約裏技”を矢継ぎ早に披露。「家賃交渉はプロに依頼すれば驚くほど下げられる。家賃1000万下がればそのまま1000万利益増だよ。これやんないとマジで損ですよ」と一刀両断。「うち電気代安くなって困った、なんて会社ないよね」と実利を重視する持論も展開した。
動画の終盤、市ノ澤氏は「どんな業種でも生き残る会社は存在する。嘆いてる暇があれば生き残る道を徹底的に模索してほしい。会社のことを一番よく分かっているのは社長。自社でできることを徹底的に考えて、キャッシュリッチな経営者に生まれ変わりましょう！」と力強くエールを送った。さらに「経営や財務なんて学んでも意味ない、という人ほど、一歩踏み出せばすべてが変わる」と、動画の概要欄からさらに詳しいノウハウを受け取れると呼びかけ、視聴者に黒字化への一歩を促した。
