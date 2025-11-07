タイガー・ウッズの長男、チャーリーが“オールアメリカン1stチーム”選出 5月には初優勝
米国のジュニアゴルフを統括するAJGA（アメリカン・ジュニア・ゴルフ・アソシエーション）は6日、今年の『プレーヤー・オブ・ザ・イヤー』および『AJGAジュニア・オールアメリカン』チームのメンバーを発表。タイガー・ウッズ（米国）の長男で、フロリダ州ベンジャミン高校に通うチャーリー・ウッズが 初めてファーストチームに選出された。
レジェンドの息子として注目を集める16歳は、今年5月の「チーム・テーラーメイド招待」でAJGAトーナメント初優勝。7月の「ボーイズジュニアPGA選手権」では9位タイに入るなど、着実に結果を残してきた。今回のファーストチームには、今季の『プレーヤー・オブ・ザ・イヤー』を受賞したマイルス・ラッセル（米国・17歳）をはじめ、「全米ジュニア」を制したハミルトン・コールマン（米国）、「ボーイズ・ジュニアPGA選手権」覇者のルンデン・エスターライン（米国）ら計12人が選ばれている。ラッセルのプレーヤー・オブ・ザ・イヤー受賞は2023年に続く2度目。これまでの複数回受賞者は、タイガー、フィル・ミケルソン、ブライアン・ハーマン、ピーター・ユーライン、ノア・グッドウィン、トレーシー・フィリップス（いずれも米国）の6人のみ。その中でミケルソンだけが3度受賞を果たしている。（文・武川玲子＝米国在住）
