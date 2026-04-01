歌手の長渕剛（69）と花創作家、シャンソン歌手として活動する志穂美悦子（70）夫妻の長女で、女優の文音（あやね＝38）が1日、自身のインスタグラムを更新し、新たにTWIN PLANETへの所属を発表した。「ご報告」として「この度、素敵なご縁があり“TWIN PLANET”に所属する運びとなりました」と報告した。「これまでの自分を超えていくために、また一歩踏み出します。まだ知らない自分に出会うために、まだ見たことのない景