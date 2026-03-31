丸亀製麺は、「釜揚げうどん」を通常価格の半額で提供するキャンペーンを2026年4月1日に実施します。辛くて旨いつけ汁も登場丸亀製麺では、毎月1日を「釜揚げうどんの日」としていて、この日限定で「釜揚げうどん」を通常価格の半額で味わえます。価格は、並190円、大290円、得380円。東京ドームシティ店、駒澤大学店、東洋大学店、町田パリオ店では実施していません。一部店舗では価格が異なる場合があります。なお、キャンペーン