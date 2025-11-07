ランチパックで「重大発表」→ドキドキ＆手軽な名案にいいね殺到「やればよかった」「めっちゃいいw」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぴぃ&4歳+🥚(@pi_chan38)さんの投稿です。生まれてくる赤ちゃんの性別発表はジェンダーリビールとも言われ、風船やケーキの中身の色で発表する家庭も中にはありますよね。ぴぃさんは、赤ちゃんの性別を身近な“あるもの”で夫と娘さんに発表したそうです。手間をかけずに盛り上がった、という方法に注目が集まりました！
生まれてくる赤ちゃんの性別発表はジェンダーリビールとも言われ、風船やケーキの中身の色で発表する家庭も中にはありますよね。家族や友人と集まるきっかけにもなり、良い思い出にもなるのではないでしょうか。投稿者・ぴぃ&4歳+🥚(@pi_chan38)さんは、赤ちゃんの性別を身近な“あるもの”で夫と娘さんに発表したそうです。手間をかけずに盛り上がった、という方法に「次機会があったらコレ」と注目が集まりました！
なんと、ぴぃさんがジェンダーリビールに使ったのは、帰りのスーパーで買ったという“ランチパック”！中身のジャムで発表し、結果は女の子！ジェンダーリビールのための準備などが手間で、お手軽にしたいという方にいいアイデア。発表のドキドキ感は残されており、サプライズも十分に楽しめそうですね。
スーパーで完結！ランチパックを使ったジェンダーリビール
生まれてくる赤ちゃんの性別発表はジェンダーリビールとも言われ、風船やケーキの中身の色で発表する家庭も中にはありますよね。家族や友人と集まるきっかけにもなり、良い思い出にもなるのではないでしょうか。
©pi_chan38
性別発表をランチパックで決行。
ブルーベリーだったら男の子
イチゴだったら女の子です！！
パパと娘、同時にガブっとしてもらいまーす！
さぁーて、どっちかなー？？
©pi_chan38
(浜ちゃん風に)
結果発表ぉぉー！！！！！
なんと、ぴぃさんがジェンダーリビールに使ったのは、帰りのスーパーで買ったという“ランチパック”！中身のジャムで発表し、結果は女の子！ジェンダーリビールのための準備などが手間で、お手軽にしたいという方にいいアイデア。発表のドキドキ感は残されており、サプライズも十分に楽しめそうですね。
この投稿には「いつもケーキ作ってたけど、これは楽ですね😳」「ケーキとか作るの大変だからとても良いアイデア✨😍」といったコメントも寄せられ、ランチパックのアイデアは好評でした。ケーキの手間が軽くなった分、お部屋の飾りに力を入れることもできますね。
準備をするよりも、とにかく早く伝えたくてランチパックを選んだというぴぃさんですが、十分に盛り上がったそう。身近で手に入る“ランチパック”でのジェンダーリビール、ぴぃさんのアイデアが素敵な投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）