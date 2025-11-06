現在ドームツアー開催中の人気アーティスト・Mrs.GREEN APPLE。11月4日、“ミセス”のギタリスト・若井滉斗の熱愛が『FRIDAYデジタル』にスクープされた。

【写真】「視線が若井をロックオン」話題のNiziU・ニナとミセス若井

若井のお相手は、こちらも幅広い年齢層に人気のガールズグループ・NiziUのニナ。11月上旬、札幌ドームツアーを終えた若井が自宅マンションに戻った約5時間後、同じマンションにニナが到着。さらに約5時間半が経過した深夜2時頃、ニナはタクシーに乗り込み去っていったという。

きっかけは大森元貴がNiziUに楽曲提供

記事によると2人が急接近したきっかけは、ミセスのボーカル・大森元貴がNiziUに楽曲提供をしたことから。ミセスとNiziUは音楽番組などでの共演も多く、以前から若井のことが気になっていたニナが、大森を介して紹介を頼んだと記事には書かれている。

「同じスクープが『週刊文春』でも報じられていて、そちらでは昨年4月に出演した合同ライブがきっかけとのことです。このライブ出演がきっかけで、ニナが若井さんにゾッコンになったそう。どちらにしても、ニナの方がかなり惚れ込んでいるという状況に変わりはないようですね」（芸能ジャーナリスト）

今をときめく超人気アーティスト同士の熱愛にファンの間では衝撃が走っているが、若井といえば今年3月にもグラドル・未梨一花との“お泊りデート”が報じられたばかり。

もともとミセスのファンだった未梨が、若井へSNSでDMを送ったのをきっかけに仲良くなったそうだ。この時も2人のツーショットなどが目撃されたわけではないが、若井の住むマンションに出入りする未梨の姿が撮られている。

ニナが“恋する乙女の顔”

今回も前回も、女性側からのアプローチで関係が始まっている若井のモテっぷりに、ネット上では

《仕事もだけど、プライベートでも充実しまくってるやん》

《雰囲気は天然ぽいなと思ってたけど、やっぱりやることはやってるんだね》

《正直そこまでイケメンと思ったことはないけど、バンドマンがモテるってのは本当なんだな》

といった声が続出している。

「SNSにはミセスとNiziUの合同ライブ時に撮られたショート動画が転載されていて、この時すでにニナが“恋する乙女の顔”をしていると話題になっています。動画はミセスの楽曲『ライラック』に合わせて各メンバーが入れ替わりポーズを決め、最後に全員大集合するというもの。確かにこの時のニナは若井さんをチラチラと見ていて、《恋のギターソロが始まってるな》《ニナの視線が完全に若井をロックオンしてるのよ》と話題になっています」（前出・芸能ジャーナリスト）

報道によると2人の事務所は否定をしているわけではない。果たして熱愛は本当なのか。いずれにせよ、2人の関係がより良いパフォーマンスに繋がることを願いたい。