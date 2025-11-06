ダイキンが大幅反発、データセンター需要追い風に今期最終利益予想を増額修正 ダイキンが大幅反発、データセンター需要追い風に今期最終利益予想を増額修正

ダイキン工業<6367.T>が大幅反発している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の最終利益の予想を従来の見通しから８０億円増額して２８００億円（前期比５．８％増）に引き上げており、評価された。



通期の売上高予想は据え置いた。９月中間期の売上高は２兆４７８７億９８００万円（前年同期比０．６％減）、最終利益は１６０９億３３００万円（同６．１％増）となった。最終利益は会社計画を上振れして着地した。空調・冷凍機セグメントは減収・営業増益となったが、データセンター関連の機器の需要は堅調だった。



出所：MINKABU PRESS