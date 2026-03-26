贅沢な甘さに癒されたい季節にぴったりのニュースが到着♡人気ブランド同士のコラボレーションで誕生した、とっておきのショコラスイーツが登場します。濃厚で上品なカカオの香りと、こだわり抜かれた口どけが魅力。家族や友人との時間はもちろん、自分へのご褒美にもぴったりなラインナップで、特別なひとときを彩ります。 贅沢を極めた新作ロールケーキ 今回の注目は、新登場の「