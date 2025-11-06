５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．６０ドル（－０．９６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９９２．９ドル（＋３２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７８６．３セント（＋７３．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５４．７５セント（＋４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．２５セント（＋３．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１９．７５セント（＋１１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．２８（－１．９０）
出所：MINKABU PRESS
