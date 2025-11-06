糖尿病を患い、目はかすかに見える程度。人工透析にも週3回通うコージー冨田さん。それでも自身の身体に絶望はせず、マイク片手にステージに立ち、ものまね芸を披露することが生きがいに。いまの率直な心境を聞きました。

病気を公表「まだまし」と誰かの希望に

── タモリさんをはじめ、数多くのレパートリーを持つものまねタレントのコージー冨田さん。20代から糖尿病と向き合い、現在は、光を感じる程度の弱視。ほとんど目は見えていないといいます。今年に入り、病気をメディアで公表されたことで、大きな反響がありました。どう受け止めましたか？

コージーさん：病気を公にしたのは、同じように苦しんでいる方がいるんじゃないかと思ったからです。「ひとりじゃないんだ」と思えると、少し元気がでるじゃないですか。自分もそうでした。だから、「僕を見てください」と伝えたかったんです。目はほとんど見えませんし、人工透析でなんとか生きているような状況ですが、それでもお笑いのステージにも立ち続けています。

僕の状況を見て、「まだ自分はマシだな」って思ってもらえるなら、それでいい。誰かの励ましになるなんて立派なことは言えませんけど、「こんな状態でもまだやってるヤツがいるんだ」と少しでも希望になればうれしいです。やっぱり人間、絶望しちゃいけない。希望を持ってさえいれば、なんとかなるもんです。

最近のコージーさん。目はほとんど見えていないが、仕事も精力的に行う

── そんなコージーさんにとって、いまの「生きる希望」はなんでしょうか？

コージーさん：やっぱりステージですね。「この日にものまねの舞台がある」「人前でネタを披露できる」という喜びが、何よりの希望になっています。これがないと生きている気がしません。とはいえ、浮き沈みのある仕事ですし、まったくステージがない時期もある。そんなときは、気持ちがかなり落ちてしまいます。それでもまた舞台に立てる日を目標に、気持ちを切り替えていくんです。

── 目の見えないなかでステージに立つのは、容易なことではないはずです。空間の把握や演出面など、これまでと違う難しさもあるのでは？

コージーさん：現在の視力は「光を感じる程度」なので、リハーサルでは、立ち位置を入念にチェックするようになりました。「何歩進めば階段があるか」など把握しておかないと危ないですからね。芸風そのものはあまり変わっていません。

もともとメイクや顔芸で寄せるタイプではなく、その人がふと見せる仕草や話し方といった細かい場面を再現するスタイルが得意なんです。マイク1本あれば伝えられます。ただ、カツラやひげなど小道具を使うときは、ちゃんと装着できているか、マネージャーにそのつど見てもらっています。

以前はお客さんの表情から「ウケているかどうか」を探っていましたが、いまは笑い声がバロメーターです。反応の強さや笑いのタイミングを耳で聞いて判断するしかないので、人の声にすごく敏感になりましたね。

いっぽうで、見えすぎることの弊害もあるらしく、視力が2.0ある後輩のものまね芸人が「お客さんの顔が鮮明に見えるから、笑ってない人がいると気になるんです。目がよすぎるのも考えものですよ？」って文句を。だから「そこまで観察しなくても、お前のネタ、誰も笑ってないだろ」って、言ってやりました（笑）。

有吉くんと哀川さんの声は似てると気づき

── ものまねには対象とする人物への観察力が重要だと思うのですが、視覚に頼れなくなったいま、どんな工夫を重ねてこられたのでしょう。芸風にも、変化は生まれていますか？

コージーさん：たしかに「顔真似」のバリエーションを増やすことはもう難しくなりました。でも、そのぶん「声」と「動き」でどう表現するかを考えるようになりましたね。たとえば同じ系統の声ってあるじゃないですか。「この人はあの人の真似ができるかも」と、想像をめぐらせるんです。

以前、朝ドラで竹野内豊さんの声を聞いたとき、最初はてっきり原田泰造くんだと思っていたんです。泰造くんにも「竹野内さんの声に似てるよ」って、言ったら「嘘でしょ」なんて言われましたけど、練習したらきっといけると思うんです。有吉くん（有吉弘行さん）と楽屋で話していたときも、「哀川翔さんの声に似てるよ」と言ったら、彼がそれをものまね番組で本当にやってくれて。

若手にも「この人の声と似ているから、やってみたら？」とアドバイスしたりします。自分がネタをやるのと同じくらい、人の声をプロデュースするのも楽しいです。話し方や息づかい、ちょっとした間にも個性が出るんですよ。

鈴木雅之さんのものまねをするコージーさん。鉄板ネタに会場も大盛り上がり

── なるほど。観察力は目だけじゃないとよくわかりました。「声の個性」を聴きわける力が、いまのコージーさんのものまねを支えているんですね。

コージーさん：できないこともありますけど、逆に世界が広がった部分もあります。最近は、『笑っていいとも!』のテレフォンショッキングをひとりで再現して、珍しいゲストのバージョンをやってみたり、ものまねのレパートリーからひとり『桃太郎』を演じてみたり。鶴瓶師匠が桃太郎で、猿と雉があの人で…と、勝手に配役を決めて物語を作るんです。ワクワクしながらやっていますね。

鶴瓶さんからもらった最高の褒め言葉

── 探求心が尽きませんね。プロとして活動をスタートしてから、今年で30年になります。そもそも、ものまねの道に進んだきっかけはなんだったのでしょう。

コージーさん： 18歳からトヨタの自動車工場で5年間働いていました。運搬の仕事をしながら、鶴瓶師匠の顔芸をやってみたり、ネタを考えたり。ものまねが好きでたまらなかったんです。22歳のとき、テレビ東京のものまね番組に応募して初めてテレビ出演。東京に芸のパフォーマンスができるショーパブがあると聞いて「やってみたい！」と心が躍りました。1年悩んで、23歳で上京。それからずっと、ものまね一筋です。

── ブレイクのきっかけは？

コージーさん：30歳のころ、「タモリさんのものまねできますか？」と、ある番組から声がかかって。サングラスとカツラをつけて練習してみたけど、どうもしっくりこない。そんなとき、楽屋で浜田省吾さんのものまねをしていた谷村仁司さん（谷村新司さんのそっくりさん）の顔を見てハッとしたんです。サングラスをして眉毛をあげ、鼻の下を伸ばして歌うその表情が一瞬、タモリさんに見えて「これだ！」と。そこからタモリさんのものまねが完成し、その後、さんまさんのものまねをしている原口あきまさくんと共演したら話題になり、テレビ出演が一気に増えました。

── ご本人の前で披露することもありますよね。あれは緊張しませんか？

コージーさん：そのときは絶対にウケなきゃいけない。でないと、本人に気をつかわせてしまいますから。だから、その人の背景まで調べて、何度も練習し、体に落とし込むんです。家族構成や日常のクセまで。そうでないと、ものまねの「真似」みたいな薄っぺらさが出てしまう。それは相手にも失礼ですからね。

本気でやっているうちに、その人が乗り移ってくるような感覚になることがあるんです。あるとき、楽屋で鶴瓶師匠のまねでアドリブを話していたら、師匠が楽屋をのぞきこんで「俺の日常、見てたんか!?そういえばこの間、そんな話してたわ」って。あれは最高のほめ言葉でしたね。

糖尿病の合併症で視力を失い、いまは光を感じる程度。それでもコージーさんは、舞台に立ち続けています。リハーサルでは「何歩で階段にたどり着くか」を体で覚え、笑い声を頼りに客席の反応をつかむ。見えなくなってからは、「声の個性」を聴き分ける力がより研ぎ澄まされました。そんな日々を支えているのが、長年連れ添う妻の存在。コージーさんの目の代わりとなって寄り添い、二人三脚で暮らしを重ねています。

取材・文／西尾英子 写真提供／コージー冨田