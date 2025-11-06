【FRAY I.D×Reebok】モードとスポーツが融合♡待望の初コラボコレクション登場

モードとスポーツが融合した、大注目のコラボレーションが実現♡レディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」が、フィットネスにルーツを持つ世界的ブランド「Reebok（リーボック）」と初の別注コレクションを発表。ウェアからスニーカー、バッグまで全6型のラインナップが登場し、エレガンスとアクティブさを兼ね備えた大人のためのスポーティスタイルを提案します♪

FRAY I.D×Reebok コレクション概要

モードな感性と機能性を兼ね備えた全6型のウェアが登場。

ボアアウター（29,700円）、ポロニット（20,900円）、ラガーニット（14,960円）、ロゴスウェット（15,400円）、ニットフーディー（24,970円）、ミニスカート（17,600円）を展開。

さらに、スニーカー（22,000円）、リュック、ミニバッグ（15,400円）、キャップ（7,920円）などの雑貨もラインアップ。

どのアイテムもFRAY I.Dらしい洗練と、ReebokのスポーツDNAが融合した仕上がりです。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

Reebok 名作「CLUB C」別注モデルに注目

価格：22,000円



シンプルな白スニーカーとして人気の「CLUB C」を、FRAY I.D別注としてブラウン×ピンクの上品カラーにアレンジ。

クラシックなトーンの中に華やかさをプラスし、大人の足元をエレガントに演出します。

柄入り平紐とベロア素材のシューレースが2本付属しており、スタイルに合わせたアレンジが楽しめるのも魅力。

サイズ：22.5～24.5cm（カラー：ブラウン（BRW））

予約情報と取扱店舗

本コラボアイテムは、2025年11月5日(水)12:00よりWEB先行予約をスタート。

FRAY I.D公式オンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて予約可能です。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

モード×スポーツで叶える新しい私♪

FRAY I.DとReebokが生み出した、モードでアクティブなコラボコレクション。日常に溶け込む洗練されたデザインと快適な着心地は、ワークアウトにもデイリーにもマッチします。

秋冬の装いにスポーティなアクセントを添えて、軽やかに新しい自分を楽しんでみてはいかがでしょうか♡