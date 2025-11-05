この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【正解はこれ】職場の人間関係でメンタルを病まない取り組みとは？基本ドライでOKな理由を解説―。カウンセラーで作家のRyotaが、自身のここよわチャンネルを通じて「職場の人間関係に悩む人がどうすれば病まずに済むのか」について熱く語った。Ryotaは「皆さんは職場の人間関係で病んでないですか？」と問いかけ、職場の複雑な人間関係に悩む人のためにその理由と具体的な対策を丁寧に解説している。



まず、職場の人間関係の特徴を「本来人間関係は対等。でも職場には上下関係ができるから難しい」と述べ、その中で仲良くなろうと無理をしすぎることで「自分自身を消耗してしまう」と指摘。「そもそも分かり合えない人たちが無理やり詰め込まれてるから、細かいルールとか、嫌なことまで注意しなきゃいけない」とし、「いかに期待しないかが大事」と強調した。



さらに「悔しさを溜め込まないため」にHSP（敏感な気質）などにも触れ、「否定的な言葉をまともに受け止めず、ポジティブに返す“ポリアンナワ法”や無関心を装うテクニックなど、多様な対処法を知って実践すべき」と紹介。「知識が足りないと対応できないから、自分が溜め込むしかなくなる」と独自の見解を示した。「仲のいい人を作るより相談しやすい人を見つけて距離感を持つ」「職場ではご近所付き合いくらいの丁寧さと距離感で十分」と『丁寧だけど距離を取る』バランスの重要性も繰り返し語っている。



また、「挨拶や軽い雑談は“私は敵じゃない”意思表示」と説明しつつも、「連絡先交換や私的な関わりを持ち込みすぎない」ことを推奨。「影響力をもつ人を見極めて敵認定されないようにする、人物相関図をノートに書くことで職場の空気や力関係が把握できる」と実体験を絡めたテクニックも伝授した。



ハラスメントや理不尽な言動については「耐える必要はない。問題は問題と認識し上司や外部へ相談を」と助言。「入ってはいけない会社も実際にある」と踏み込み、「土台にするのは仕事だけでOK。プライベートまで職場に詰め込まなくて良い」と現実的なアドバイスも送る。



「仕事の悩みや相談をしただけで嫌味や皮肉を返す人は“トゲトゲしい人”と割り切ることが大事。期待をしなければダメージも減る」と締めくくり、「職場の人間関係は無理に仲良くしようとせず、あくまでドライで丁寧に。相談しやすい人を見つけ、問題は問題として切り分けて対処を」とまとめた。



