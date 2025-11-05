SNSで人生が激変したラーメン店主！動画がバズリ売り上げは5倍、海外から婚姻届を持ってくるファンも

今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

10月31日（金）放送の同番組では、SNSをきっかけに人生が激変した女性に密着した。

スタジオも「きれい」「顔もちっちゃい」と驚いた美人ラーメン店主・淵田由衣さん。

SNSで店の紹介動画が1400万回以上再生されるなど大きな話題を呼び、月の売り上げが100万円から500万円へと5倍に跳ね上がったと語る。

その人気は海外にもおよび、熱狂的なファンが婚姻届を持ってきたり、彼女のタトゥーを真似て入れるほど。

しかしその裏には、コロナ禍で24歳のときに失職の危機に瀕し、故郷の高知で偶然出会った自身も大好きな人気ラーメン店の会長に「私もこの味広めたいです！」と直談判して人生を切り開いたという劇的な物語があった。

また、淵田さんの今後の夢を聞くと「海外展開」と語り、バルセロナでの開店に興味があるという話には、同じくバルセロナにて2拠点生活を行うスタジオのMEGUMIが、思わず「やって！やって！」と声をあげていた。