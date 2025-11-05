蜷川実花の作品を用いたデザイン！GREEN×EXPO協会 JR原宿駅「原宿ファッションジョイボード文化展」デザイン広告掲出

GREEN×EXPO協会は、GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催500日前を契機に、JR原宿駅でデザイン広告を掲出しています。

日本交通文化協会が開催する「原宿ファッションジョイボード文化展」において、公式マスコットキャラクターの「トゥンクトゥンク」や公式クリエイターであるアーティストの蜷川実花さんの作品を用いたデザインが展開中です！

第45回原宿ファッションジョイボード文化展 開催概要

実施期間：2025年10月31日〜2026年3月

展開場所：JR原宿駅ホーム前 原宿ファッションジョイボード

掲出期間：

駅ホーム側13面：2025年10月31日(金)〜2025年11月6日(木)道路側12面：2025年11月7日(金)〜2026年3月

「原宿ファッションジョイボード」は、JR原宿駅ホーム前にある13面の大型ボード（各タテ3m、ヨコ4m）です。

文化の発信拠点である原宿において、公共性・社会性に富んだテーマでメッセージが発信されます。

都内におけるGREEN×EXPO 2027の大規模広告は今回が初となります！

今回の取組を皮切りに、今後も都内各所をはじめ全国的な機運醸成に取り組んでいくとしています。

デザイン一覧（イメージ）

掲出されるデザインには、GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクターの「トゥンクトゥンク」が登場！

さらに、公式クリエイターであるアーティストの蜷川実花さんの作品も用いられています☆

GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）

「GREEN×EXPO 2027」は、2027年3月19日から9月26日まで神奈川県横浜市で開催される国際園芸博覧会です。

テーマは「幸せを創る明日の風景 〜Scenery of the Future for Happiness〜」。

公式クリエイターの蜷川実花さんは、写真家、映画監督、現代美術家として、国内外で精力的に作品発表を続けています。

原宿駅を利用する際は、色鮮やかな蜷川実花さんの作品と、かわいい「トゥンクトゥンク」のデザイン広告に注目です。

JR原宿駅「原宿ファッションジョイボード文化展」における、GREEN×EXPO 2027デザイン広告の紹介でした。

