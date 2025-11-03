今年、デビュー30周年を迎え、全国24公演を完走した歌手・華原朋美。Xで公開された1カ月前の “激ヤセ” ぶりが、ここ数日、SNSで再び話題となっている。

「注目されているのは、華原さんが10月4日に自身のXにアップしていた写真です。実業家・堀江貴文氏がプロデュースしている『WAGYUMAFIA西麻布店』にて、ツアーの打ち上げをおこなったことを報告しています。

しかし、写真中央に写った華原さんはかなり痩せた様子で、頬がこけたような印象でした。フェイスラインや首元もシャープになっていて、少し心配になるレベルでした。実際、X上では華原さんの “激ヤセ” ぶりに衝撃を受ける声が続出しています」（芸能記者）

今年の前半頃は、全体的にふっくらした様子だった華原。ツアーで全国を飛び回る過密スケジュールに加え、ダイエットも続けていたことで、想定よりも痩せてしまったのだろうか。Xでは、華原の体調面を心配する声であふれ返っている。

《鬼連チャン出てたときめっちゃ太ってるって思ったけど今度は激ヤセ？？怖いほんと何があった？？》

《めっちゃ言われてるけど痩せ方がエグい。どうした？》

華原は、2019年に第一子を出産してから、一時的に体重が増加した。その後、定期的に激ヤセ・激太り姿が話題になっており、ダイエットでは毎回10kg単位で落とすなど、体重変動が大きいことで知られている。

「2023年には、体重を79kgから50kg近くまで落とし、30kgの減量に成功しています。その後も、時期によってふっくらしたりシュッとしたりを繰り返し、何度もリバウンドしている様子が伺えます。急激な体重増減は体への負担も大きく、かねて健康面が懸念されてきました。

本人は筋トレや岩盤浴、断食など、いろいろな工夫を重ねていることを過去に明かしているため、今回の “激ヤセ” も、そうした工夫の末のことなのでしょうが……。

30kg減量したときは『体が疲れやすくなった』と “弊害” も訴えていたため、もう少しゆるやかなダイエットをおこなえば、ファンも安心するのでは」（芸能記者）

健康が一番だが……。