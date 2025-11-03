『さつまいもの甘煮』はこれ一択！プロが教える【失敗ゼロの分量ルール】でホクホク

「さつまいもの甘煮」を作るとき、「なんとなく」砂糖やみりんを入れていませんか？

この「なんとなく」が味がぼやけたり、荷崩れする原因かもしれません。

そこで今回は、プロ直伝の「さつまいもの甘煮の黄金比率レシピをご紹介。みりんと砂糖の加減が絶妙で、ほっとするやさしい甘さに仕上がります。失敗知らずで絶対においしい、覚えておきたい定番です。

『さつまいもの甘煮』のレシピ

材料（2〜3人分）

さつまいも……1本（約250g）

〈煮汁〉

水……2カップ

みりん…大さじ2

砂糖…大さじ4

作り方

（1）さつまいもはよく洗い、皮つきのまま幅1.5cmの輪切りにして、たっぷりの水に10分ほどさらす。

（2）口径18cmくらいの鍋に煮汁の材料の水とみりんを入れて混ぜ、さつまいもを加えて落としぶた※をし、中火で熱する。煮立ったら弱火にし、10分ほど煮て砂糖を加え、さらに10分ほど煮る。

※オーブン用シートを鍋の口径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。

素朴でやさしい味わいに、口に入れるたびほっこり。毎日の食卓にそっと寄り添ってくれる、飽きのこないひと皿です。

