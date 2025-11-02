ざ、在庫切れ注意報ーーーッ！【セリア】可愛さ満点♡「キャラポーチ」

可愛いポーチが続々と登場している【セリア】から、思わず手に取りたくなりそうな新作がお目見え。幅広い世代に人気の【サンリオ】や懐かしの【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のキャラがデザインされた、大人世代も注目のラインナップです。プチプラとは思えないデザイン性で、可愛さ満点。すでに品薄なポーチもあるようなので、在庫切れする前に手に入れて。

レトロカラーのキティちゃんにキュン！

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

大人世代が懐かしさを感じる絵柄のビニールポーチ。約14cm × 12cmのフラットなスクエア型で、リップクリームや常備薬など、こまごましたものを整理するのにおすすめ。ビニール素材は汚れが付いてもサッと拭き取りやすいという利便性も。毎日バッグの中に入れておくのにぴったりです。

大人のバッグにもなじみそう！ クロミのスリムポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

黒とパープルのデザインがクロミのキャラクターイメージにぴったりのビニールポーチは、大人世代が日常使いするのにもよさそう。可愛らしくも落ち着いた色で構成されているので、バッグの中に入れておいても悪目立ちせずになじんでくれるはず。横長のスクエア型は、ペンケースやコスメポーチとして使いやすそうです。

大人世代の青春が再来！ エンジェルブルーのポーチ

【セリア】「ANGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

平成キッズのあいだで一世を風靡したブランド、エンジェルブルーが昨年の35周年を機にリバイバル。こちらのポーチには、かつてのアパレルに用いられていたようなモチーフがふんだんにあしらわれ、大人世代はかつての甘酸っぱい記憶が次々とよみがえってきそう。半透明の素材は中身が見えにくいので、絆創膏などの生活感が出やすいアイテムをまとめておくのにも◎

控えめなイラストで大人も使いやすそう

【セリア】「AB&DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

整列した4色のナカムラくんが、可愛くもポップすぎずに大人も持ちやすそうなクリアポーチ。透明の素材にさりげなくラメが入っているのも、派手さを抑えながらキュートさを演出してくれるポイントです。クリアポーチは、カギやイヤホンなど、バッグの中で行方不明になりがちな小物を入れておけば、すぐに見つけられそうな実用性も魅力。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「品薄なので、見つけたら即買いがオススメ」とのこと。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：tama.N