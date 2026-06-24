つけ麺専門店・三田製麺所が、総重量1.5キロの「超特盛1.5kgつけ麺」を7月1日から31日までの期間限定で販売する。過去にSNSでも大きな話題を呼び、累計販売数1万食を突破した人気企画が復活。並盛の約5倍という圧倒的なボリュームで、再び多くの挑戦者を迎える。【写真】ドドド！ドン！デカ盛り衝撃再び「超特盛り1.5kgつけ麺」三田製麺所を運営するエムピーキッチンホールディングスは、期間中、通常は麺量1キロで提供してい