ニッキューナナ・峯シンジが10月29日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、ワイシャツなどの乳首透け問題について語った。

「ボクサーの井上尚弥に似ている会社の先輩がいつもワイシャツから乳首が透けていて気になるが、指摘しづらい」というリスナーの投稿を紹介。

ニッキューナナ・峯シンジは「言えばいいじゃん。『乳首透けてるよ』って」と即答した。

「井上尚弥似でしょ？だって、井上尚弥なんてボクシングのときに上脱いでるわけだから、言いやすい」と続けた。

相方のこっちゃん選手も「女の子とかと喋ってても、割と鼻毛出てるとかは言ってきた」「（相手が恥ずかしいことでも）積極的に言うようにしてきた。だって、一時の恥じゃん」と、相手のことを思って言うようにしていると説明。

そこから、マセキ芸能社の先輩であるモグライダー・芝大輔が透けていたら指摘するかという話題になった。

乳首透け問題について議論している中で、峯は「『乳首透けてますよ』ってさ、『乳首』って言う必要ある？」と話した。

こっちゃん選手も「たしかに！『肌透けてますよ』でいいよね」と共感。

峯は「『このシャツ薄くないですか？』とか、あとは『ここにボタン2個ついてるんですか？珍しくないですね、このシャツ』」と提案。

こっちゃん選手は「ダメ、ダメ、ダメ！イジってる、イジってる！（乳首を）摘まんでるし」とツッコんだ。

ニッキューナナchの変遷を見守るおじちゃんや人生初の食レポエピソードなど

についても語っている。

次回配信は、11月5日19時頃。

