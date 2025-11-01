ÌÜ¤Ë¡Ö»õ¡×¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÃËÀ¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤¹
¡ÊCNN¡Ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø³ÑËì³°²Ê¤ÇÎ×¾²½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥â¥í¥Ë¡¼»á¤Ï¤µ¤¤´¤í¡¢´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î¡Ö»õ¡×¤ò´ã¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤ì¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î»ëÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï13ºÐ¤Î»þ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹çÃæ¤Ë¥¤¥Ö¥×¥í¥Õ¥§¥ó¡Ê¾Ã±êÄÃÄËÌô¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÉþÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÉþÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÁ´¤¯Í½´ü¤»¤Ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ÅÅÙ¤ÎÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤ò´Þ¤àÁ´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï27Æü´Öºª¿ç¡Ê¤³¤ó¤¹¤¤¡Ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£´¶À÷¾É¤Çº¸ÌÜ¤ò¼º¤¤¡¢±¦ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤â¤Û¤Ü¼º¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Ï²óÉü¤·¤¿¤¬¡¢»ëÎÏ¤¬´°Á´¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Î20Ç¯¡¢±¦ÌÜ¤Ë50²ó¶á¤¯¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼ê½Ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³ÑËì°Ü¿¢¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤³ÑËì¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿Ç¯¤«¤â¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¿ô¥«·î¤·¤«¤â¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ¼£¤é¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¥â¥í¥Ë¡¼»á¤Ïº£Ç¯¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤óËÜ¿Í¤Î»õ¤ò´ã¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤ì¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¡¢»ëÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ò¼è¤êÌá¤»¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¹¬Ê¡¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥¥¡¼¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥ª¥¹¥Æ¥ª¡¦¥ª¥É¥ó¥È¡¦¥±¥é¥È¥×¥í¥¹¥»¥·¥¹¡ÊOOKP¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î»õ¤òÈ´¤¼è¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤òËË¤ÎÃæ¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤«¤é´ã¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¡£ÌÜ¤Ë»õ¤ò
·ò¹¯¤ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ÑËì¤ÏÉ÷¤è¤±¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¡¢¸÷¤Ï¿å¾½ÂÎ¡¢ÌÖËì¤Ø¤ÈÆ©²á¤·¡¢¤½¤³¤ÇÅÅµ¤¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ÆÇ¾¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ë¡£³ÑËì¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤È³ÑËì¼þÊÕ¤Î´´ºÙË¦¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿ºÙË¦ºÆÀ¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÑËì¤¬±Êµ×Åª¤ËÂù¤ê¡¢³ÑËì°Ü¿¢¤¬µñÀä¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¥È¥¥¡¼¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¼ê½Ñ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¿Í´Ö¤Î»õ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤¸¤»õ¤ò¡¢»õ¤Î¼þ°Ï¤ÎÇö¤¤¹üËì¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤´¤«¤éÈ´¤¼è¤ë¡£¤³¤Î¹üËì¤Ï»õ¤ò»Ù¤¨¡¢·ì±Õ¤ò¶¡µë¤·¡¢»õ¤òÀ¸¤Â³¤±¤µ¤»¤ë¡£»õ¤ò4¥ß¥ê¤Î¸ü¤µ¤Ëºï¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¸÷³Ø¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ê¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥ó¥º¤òËä¤á¹þ¤ó¤À»õ¤ò¡¢´µ¼Ô¤ÎËË¤ä¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¿ô¥«·î´ÖËä¤á¹þ¤à¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÆðÁÈ¿¥¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¡£
¡Ö»õ¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Î¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥â¥í¥Ë¡¼»á¤ÏÏÃ¤¹¡£¡Ö¹Å¤¯¡¢¹äÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×
¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î´ãµåÁ°ÌÌ¤Ë·ê¤ò³«¤±¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÊ£¹çÊª¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë¡£
»õ¤È¥ì¥ó¥º¤ÎÊ£¹çÊª¤¬À¸ÂÎÁÈ¿¥¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¤é¡¢¼ê½Ñ¤Ç´ãµåÁ°ÌÌ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¢Â»½ý¤·¤¿³ÑËì¤Îµ¡Ç½¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¡£´µ¼Ô¤Î¸ý¹ÐÆâ¤ÎÁÈ¿¥¤òÍÑ¤¤¤Æ»õ¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³ÑËì¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÑËì¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ëÌÖËì¤È»ë¿À·Ð¤¬·òÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸÷¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤Ã¤ÆÌÖËì¤ËÅþÃ£¤·¡¢»ë³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥â¥í¥Ë¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë´µ¼Ô¤Ï2ÄÌ¤ê¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½èÃÖ¤ò»î¤·¤¿¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¤ÎÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤¬½Å¤¯¡¢°å»Õ¤¬ºÇ½é¤«¤éÂ¾¤Î¼£ÎÅË¡¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¡£
¼ê½Ñ¤Ï2ÃÊ³¬¤òÄÌ¤¸¤Æ12»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤ì¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤ÎÀìÌç°å¤·¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¤Û¤ÜÀµ¾ï¤Ê»ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¡£
¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï2·î¤ËÈ´»õ¤·¡¢6·î¤Ë´ã¤ËËä¤á¹þ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Î¼ê½Ñ¤Ï8·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥ó¥º¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤Æ»ë³Ð¤Î¤æ¤¬¤ß¤ò¶ºÀµ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤¹
¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Îº£¤Î»ëÎÏ¤Ï20/30¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ëÎÏ¤ÎÀµ¾ï¤Ê¿Í¤¬30¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¡¢20¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼ê½Ñ¸å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬16³¬¤Ë¤¢¤ë¥â¥í¥Ë¡¼»á¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤éºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³¹Á´ÂÎ¤Î·Ê´Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥â¥í¥Ë¡¼ÀèÀ¸¤È½é¤á¤ÆÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤¡¢Æó¿Í¤È¤â´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£20Ç¯¤âÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤ÏÆüËÜ¤À¤¬¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¤³¦¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡þËÜµ»ö¤Ï2025Ç¯9·î16Æü½é½Ð¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£