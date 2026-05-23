インスタグラムで公開フィギュア界に衝撃ニュースが舞い込んだ。日本男子フィギュアスケートを牽引する次代のエース候補と称される17歳・中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）がハーネス付きで4回転アクセルに成功。実際の映像を公開した海外コーチは「驚異的なスケーターだ」と驚いている。美しく舞った。カナダ・クリケットクラブのコーチ、ジェフ・ディオニシオ氏が22日、インスタグラムで公開した映像では補助のハーネスを付