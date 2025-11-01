スパエリア＆レストランを一新！「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」リニューアルオープン
東京からも電車で20分とアクセスも良い贅沢なロケーションに位置する「SPA & HOTEL 舞浜ユーラシア」
JR舞浜駅からはシャトルバスが運行されていてアクセスも良好。
そんな「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」のスパエリアがリニューアル！
「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」スパエリア リニューアル
オープン日：2026年1月15日（木）
所在地：千葉県浦安市千鳥13-20
アクセス：『舞浜駅』より無料シャトルバス約5分
「SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア」は、2026年1月15日（木）より、スパエリアをフルリニューアルしてオープン！
新しく生まれ変わるスパは、“わたしだけの癒し時間をデザインする”をコンセプトに、心と体を深く満たす特別な空間へと変わります。
まるで夢と現実のあいだに漂うような、心ほどけるひとときを楽しめます。
広々とした岩盤浴エリア＆多彩な休憩スペース
岩盤浴やリラックスルームなど、ひとりでも誰ときてもお楽しみいただける男女共用のエリアが誕生！
日本最大級の展望サウナ「グランビューサウナ」
舞浜のリゾートや都心方面が一望できる、国内最大級の開口面積を誇る展望サウナ。
男女共用で楽しめます。
フルリニューアルしたレストラン
シーンに合わせて選べる、魅力あふれる2つのレストラン。
スパやサウナで癒された後は、お腹を満たすバラエティ豊かなグルメをどうぞ！
4F温浴エリアもフルリニューアル
明るく開放感のある内風呂空間。
大きな窓からは緑豊かな外の景色も楽しめ、リラックスムード満点です。
豊かな植栽に囲まれた露天風呂スペース。
陽の光と自然の風を感じながら、贅沢なひとときを満喫できます。
タイル貼りで清潔感のあるサウナルーム。
広々としたベンチでゆったりと汗を流せそうです。
丸太小屋風のロッジのような温もりあるケロサウナ。
木の香りに包まれながら、深いリラクゼーションを楽しめます。
温浴施設が大規模リニューアル！
SPA＆HOTEL舞浜ユーラシア【スパエリア】は、2026年1月15日(木)リニューアルオープンです。
