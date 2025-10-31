ほっそりウエストを叶える！１日10回【腹筋・背筋を同時に鍛える】簡単エクササイズ
年齢を重ねると、気づかないうちにお腹まわりがもたついてくるもの。実はその原因は、腹筋だけでなく背筋の衰えにもあります。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ニーロッキング】。仰向けのまま、ひざをゆっくり引き寄せて体をねじるだけで、腹筋と背筋を同時に鍛えることができます。代謝を上げながら、くびれのある“ほっそりウエスト”をめざしましょう。
腹筋を鍛えるだけでは“くびれ”は作れない
「お腹を引き締めたいから」と腹筋ばかりに頼っていませんか？実は、腹筋と背筋は“バランスのペア”。どちらか一方だけ鍛えると姿勢が崩れ、逆にお腹が出て見えることもあるんです。特に背筋が弱ると骨盤が後ろに傾き、ぽっこりお腹や腰のハリの原因に。
ニーロッキング
（１）仰向けに寝て両脚のひざとくるぶしをつけ、両腕を手のひらを下にして体の横に置き、一旦息を吸って、息を吐きながらお腹を凹ませる
（２）両ひざをお腹に近づける
（３）ゆっくり息を吸い、息を吐きながら両ひざを左に倒していく
▲お腹が床から離れないようにし、ひざを倒す時はお腹の力を使うのがポイントです
（４）腰が反らない程度までねじったら、息を吸いながら両脚をセンターに戻す
続いて同様に右側にもひねり、“１日あたり左右計10回を目標”に繰り返し実践します。なお、実践時は「腰を反らさない」ように注意。腰が反ってしまうと、前ももに余計な負荷が掛かってしまうだけでなく、腰を痛めてしまうおそれもあるので、必ずみぞおちをお腹に入れ、背中を床にくっつけた状態で行ってくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞
🌼寝転んだまま両脚を持ち上げるだけ。１日30秒【ウエスト−５cmをめざす】簡単エクササイズ