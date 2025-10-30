近藤春菜、“世界一の卵料理”が楽しめるお店に感激「うんまぁ」「めちゃくちゃ好きだわ」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『【朝食】こんな日が1年に1回あったっていいじゃない？bills 銀座で優雅な朝を。』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、朝ごはんを食べながらトークする企画を公開してくれました。今回は、動画で訪れていた“世界一の卵料理”が食べられるお店をご紹介します♪

【関連】“紅茶好き”近藤春菜、食事にも合うおすすめドリンクを紹介「大好きな飲み物」

お2人が訪れた店舗がこちら！

1993年にシドニーのダーリングハーストの交差点の角に第1号店をオープンしたことから始まった『bills』は、当時のレストランにはないフレッシュで美しい料理を提供し、瞬く間にメディアを通して世界中の人々に愛されるブランドへと成長。

現在、日本では東京・大阪・神奈川・福岡に計8店舗を構えており、今回ハリセンボンのお2人は、東京の銀座店に訪問♪

billsといえば、“リコッタパンケーキ“が有名ですが、スタッフさんがお店の方と思われる方の発言として“実はNY Timesか何かに“世界の卵料理の一位”で載った”と紹介。これを受けて、近藤さんと箕輪さんは、スクランブルエッグが入った朝食メニュー『フルオージーブレックファスト』（税込3100円）を注文！

他にもみんなでシェアする用に『リコッタパンケーキ』（税込2400円）も注文されていました♪

◼︎世界一の朝食のお味は？

注文した『フルオージーブレックファスト』が届くと、近藤さんは「嘘みたいに綺麗！」とそのビジュアルの美しさに驚き。

そして、スクランブルエッグを一口食べた箕輪さんは「たまご！！」「たまご美味しい！」と美味しさに思わず声を上げると、近藤さんは「やっぱ世界一だ」とコメント。

その後、近藤さんもスクランブルエッグについて、「ふわふわ。切った途端にバターの香りが」「うんまぁ」「めちゃくちゃ好きだわ」「ぷるぷる。味が最高」と大絶賛されていました♪

■動画もチェック

ハリセンボンのYouTubeチャンネルでは、購入品やグルメを紹介する動画が目白押し！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。