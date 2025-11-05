この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラがYouTubeで「【常識破壊】スマホに依存して偏差値20上げる勉強法TOP３」と題した動画を公開。多くの学生が悩む「スマホ依存」を、実は「一点集中できる才能」であると捉え直し、その驚異的な集中力を勉強に向けるための具体的な方法をランキング形式で解説した。



ヒラ氏はまず、「スマホを見続けるのが才能？」と疑問に思う視聴者に対し、「何時間もたった一つのことに驚くほど没頭できる」「常識では考えられないレベルの集中力があなたに備わっている」と断言。問題はスマホを触ること自体ではなく、その莫大な集中エネルギーがエンタメにのみ向いている点だと指摘する。このエネルギーを勉強に転換することで、偏差値を大幅に向上させることが可能だと語った。



動画では、そのための具体的な方法TOP3が紹介された。第3位は「ボイスレコード」。これは、一問一答形式の問題などを自身の声でスマホに録音し、音楽を聴く感覚で何度も聞き流すというもの。繰り返し聞くことで、努力感なく内容が脳に刷り込まれるという。第2位は「コネクション」。友人同士でグループLINEを作り進捗を報告し合ったり、YouTuberの勉強ライブに参加したりすることで、「みんなでやっている感」を生み出し、モチベーションに頼らず勉強を継続する仕組みを作る方法だ。



そして第1位に輝いたのは「ChatGPT」の活用。ヒラ氏は、ChatGPTを「自分専用の家庭教師」と位置付け、自作ノートや問題集を写真に撮って送るだけで無限に問題を作成させる方法や、自身の現状を伝えて最適な勉強法を開発させる方法などを紹介。スマホを単なる娯楽の道具から、最強の学習ツールへと変える可能性を示した。



ヒラ氏は、スマホは使い方さえ誤らなければ最高の勉強道具になると結論付け、これらの方法を実践し、勉強に依存するレベルでスマホを活用してほしいと締めくくった。