卓球のWTTチャンピオンズモンペリエで中国勢が相次ぎ敗退し、物議を醸している。

同大会の男子シングルスでは、1回戦で世界ランキング同36位の温瑞博（ウェン・ルイボー）も同22位の韓国のオ・ジュンソンに1-3で敗戦。同23位の陳垣宇（チェン・ユエンユー）も同21位の韓国のチャン・ウジンに1-3で敗れた。また、同9位の向鵬（シアン・ポン）も同19位のフランチスカ（ドイツ）に2-3で敗れた。中国男子は出場3選手がいずれも1回戦で姿を消す波乱の展開となった。

女子シングルスも振るわない。ランキング3位の陳幸同（チェン・シントン）は初戦で同19位のベルナデッテ・スッチ（ルーマニア）に0-3のストレート負け。同4位の蒯曼（クアイ・マン）も同36位の韓国のキム・ナヨンに2-3で敗れた。同5位の王芸迪（ワン・イーディー）は同12位の早田ひなに、同8位の陳熠（チェン・イー）は同32位の米国のチャン・リリーにそれぞれ勝利したが、女子も初戦で出場選手の半分が敗退した。 蒯曼（クアイ・マン）



今大会、男子は1位の王楚欽（ワン・チューチン）と2位の林詩棟（リン・シードン）が、女子も1位の孫穎莎（スン・インシャー）と2位の王曼碰（ワン・マンユー）がそれぞれ欠場している。中国のSNS上では、男女ともに絶対的な力を持つトップ2が欠場しているため致し方ないという声や、11月9日から行われる中国最大のスポーツイベントで国際大会よりもレベルが高いとされる「全国運動会」にすでに選手たちの心が移っているとの声が寄せられた。（翻訳・編集/北田）