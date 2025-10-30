この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で配信された動画『最悪な借金の使い方とお金が残る効果的な使い方が全て分かる。潰れない会社になるための「現預金」についても伝授するので必ず知ってください！』にて、会社再生のプロ・市ノ澤翔氏が中小企業経営に不可欠な“借金の正しい使い方”について徹底解説した。



「世の中の社長の9割がこのことについて、ちゃんと理解していない」と断言する市ノ澤氏が語ったのは、借金を正しく使ってこそ利益が生まれるという厳然たる事実だ。動画冒頭から、「見ない奴から倒産する」と独特の言い回しで警鐘を鳴らしつつ、「借金を決算書とセットで理解しないと、会社はお金が回らなくなり、倒産・自己破産につながる」と力説した。



具体的には、借金の”NGな使い道”として「利益を生まない設備や自社ビルの購入」、「戦略のない支出」、「社長のプライベートな浪費」を挙げ、「利益を生み出すためにお金は借りてくるもの。儲かってもいないのに見栄を張って高額なオフィスを構えることや、プライベートの支出に会社のお金を使うのは絶対にダメ」とバッサリ。過去の経営者の失敗談に触れ、「とある経営者団体の活動にハマりすぎて時間もお金も浪費し、最悪倒産してしまった例は珍しくない」と生々しく語った。



また、貸付金や利益を生まない資産への投資が、いかに資金繰りを苦しくするかも強調。「借金で生命保険の積立や株・会員権の購入をする社長は少なくないが、利益も出していないのに“貯める”ことばかりに走るのは死亡フラグ。会社に残るべき現預金を優先して厚くし、固定費半年分から理想は2年分まで現金を持つのが強い会社の条件だ」とノウハウを惜しみなく明かした。



正しい資金調達・運用法として、「長期資金で固定資産、短期資金は運転資金部分へ適切に対応させ、利益を生み出すサイクルをつくることが肝心」とし、「トップ1割のキャッシュリッチ経営者を目指すなら、大多数の“普通の”やり方からあえて外れる勇気が必要」と独自の視点でアドバイス。「先に贅沢するんじゃなくて、しっかり稼いでから贅沢しましょう」と現実的なメッセージも添えた。



動画の最後、市ノ澤氏は「会社に残る利益価値を最大化して大事な人を守れる強い会社を目指してほしい。お金の使い方は全て社長の責任。正しく学んで、利益を生むお金の流れを作っていきましょう」とエール。「借金はいずれ返済しなければならない。間違った使い方をすると地獄が始まる――。黒字経営の道を共に歩みましょう」と締めくくり、視聴者に向けて熱いエールを贈った。